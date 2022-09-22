ВС РФ массированно обстреливает Запорожье, в городе частично пропал свет (фото)

Мощные ракетные удары по городу начались вчера после обеда. Сегодня утром враг снова обстрелял областной центр. Местные жители сообщают о семи "прилетах", есть пострадавшие.

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Российские войска продолжают массированно обстреливать Запорожье. Сегодня утром под удар оккупантов попала гражданская инфраструктура. Об этом у себя в соцсетях сообщил секретарь городского совета Анатолий Куртев.

О взрывах в городе он написал в 7:29 утра, а позже дал подробности "прилета".

"От сегодняшних обстрелов разрушениям подверглась гражданская инфраструктура. К сожалению, пострадали люди", – прокомментировал он.

Куртев также подчеркнул, что на месте работают экстренные службы.

Глава Запорожской областной военной администрации Александр Старух также рассказал о "прилетах" в городе. Он отметил, что в настоящее время уточняется информация о пострадавших и разрушениях.

Известный паблик "Труха Украина" опубликовал фотографии и видео после обстрела, на которых видно, что над городом поднимается густой черный дым от пожаров. Здесь также сообщается, что местные жители слышали около семи взрывов в городе. Как уточняется, после "прилетов" в некоторых районах города пропал свет.

[ + – ] Дым над Запорожьем от пожаров после обстрела.

В других городских Telegram-каналах люди также пишут о том, что в городе частично нет воды.

Мощные ракетные удары по украинскому областному центру начались вчера после обеда. Воздушную тревогу в области объявили в 13:05, а в 13:53 Анатолий Куртев сообщил о взрывах. Александр Старух написал, что было как минимум пять прилетов в три района города.

Во время вчерашних обстрелов пострадало трое людей. Один из них был госпитализирован с контузией, состояние пациента стабильное.

[ + – ] Разрушения в Запорожье после обстрела 21 сентября.

Напомним, 21 сентября российские войска в очередной раз обстреляли Запорожскую АЭС, повредив оборудование связи энергоблока №6 с открытым распределительным устройством станции. В результате отключились блоковый трансформатор и трансформаторы собственных нужд энергоблока, из-за чего энергоблок №6 потерял питание.