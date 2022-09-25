Более 10 "прилетов": российские войска ночью нанесли удар ракетами по Запорожью (видео)

Под обстрел оккупантов попали жилые дома, образовательные объекты и больница. В одном из районов обесточена электроподстанция.

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Российские войска нанесли серию ударов по Запорожью. Об этом сообщает и.о. мэра Анатолий Куртев в телеграм-канале.

В ночь с 24 на 25 сентября около полуночи в городе прозвучала тревога, после которой последовала серия взрывов. Всего было около 10 "прилетов" по гражданским объектам. Как сообщает Куртев, удар был нанесен по образовательным объектам и по больнице. Также во многоквартирных домах и частных домах были повреждены окна или же здания подверглись большим разрушениям.

Глава Запорожской ОВА Александр Старух сообщил, что удары российских ракет пришлись по нескольким районам Запорожья, а также в селах возле областного центра. На данный момент известно о трех раненых, информация уточняется.

"Разрушений испытали объекты инфраструктуры. В одном из районов обесточена электроподстанция", — написал Старух.

Последнее обновление по ситуации от ОВА было в час ночи, более свежих подробностей на момент написания новости нет.

Напомним, 24 сентября российские войска обстреляли Запорожье. Одна из ракет попала в жилой дом. Один человек погиб, еще 7 получили ранения.

22 сентября также был нанесен удар по Запорожью. Враг нанес удары из-за которых часть районов были несколько часов без электроэнергии.