Пять прилетов: российские оккупанты обстреляли Запорожье, ракета попала в жилой дом (фото)

Местные власти сообщили, что также были повреждены инфраструктурные объекты. Есть сообщения о раненых.

Related video

Глава Запорожской ОВА Александр Старух заявил, что российские оккупанты в ночь на 24 сентября обстреляли Запорожье. По его словам, погиб один человек и еще 7 получили ранения. Об этом он написал у себя в Telegram.

"Одна вражеская ракета попала в жилищный сектор областного центра и вызвала пожар в многоэтажном доме", — сказано в сообщении.

Всем пострадавшим оказывается медицинская помощь.

[ + – ] Последствия обстрела Запорожья.

Ранее Старух писал, что в городе насчитали не менее пяти "прилетов". Есть повреждения инфраструктурных объектов.

Кроме того, об обстреле писал и секретарь Запорожского городского совета Анатолий Куртев. Он также заявлял о повреждениях жилого дома.

Также местные телеграм-каналы публиковали видео со звуками взрывов в городе.

[ + – ] Взрывы в Запорожье.

Ранее Фокус сообщал, что ВС РФ обстреляли Никополь и Марганец из "Градов", погибли люди. Оккупанты выпустили более 30 снарядов по Никопольскому району. В городе Марганец погибло двое местных жителей, много раненых.

Еще напомним, что ВС РФ обстреляли кассетными боеприпасами школу искусств в Донецкой области. Оккупанты нанесли ракетный удар по промышленному предприятию в Краматорске. В Бахмутской громаде россияне стреляли по жилому сектору.

Также сообщалось, что россияне трижды атаковали заповедник "Ольвия" в Николаевской области. ВС РФ продолжают обстреливать населенные пункты в тыловых и притыловых громадах. За сутки оккупанты нанесли 4 авиационных и 4 ракетных удара на юге.