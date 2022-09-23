Били по жилым домам: ВС РФ обстреляли Никополь и Марганец из "Градов", погибли люди (видео)
Оккупанты выпустили более 30 снарядов по Никопольскому району. В городе Марганец погибло двое местных жителей, много раненых.
Утром 23 сентября российская армия обстрела из "Градов" и тяжелой артиллерии города Никополь и Марганец Днепропетровской области. Об этом сообщает глава областной военной администрации Валентин Резниченко.
"Трагическое начало дня с обстрелами и погибшими. Россияне в очередной раз накрыли огнем Никопольский район", –– написал глава ОВА.
По словам Резниченко, россияне выпустили по населенным пунктам более 30 снарядов. Под огнем оказались жилые дома мирных жителей.
Удары по Марганцу
В результате обстрела в Марганце погибло двое людей – мужчина и женщина. Еще девять ранено. Троих людей спасатели достали из-под завалов.
На фотографиях и видео из города видно, что в момент обстрела один из погибших ехал по улице на велосипеде.
Всего сегодня в Марганце разрушения зафиксированы в восьми жилых домах, в одном из них начался пожар. В настоящее время пожарные уже потушили огонь.
После обстрела без света оказалось 2,2 тыс. семей. Аварийные бригады электриков пытаются отремонтировать линии электропередач.
Удары по Никополю
В Никополе из-за утренних ударов по городу разрушения зафиксированы в одиннадцати домах. На месте обстрелов также работают спасатели и полиция. Масштабы разрушений пока уточняются.
Как рассказал у себя в соцсетях городской голова Александр Саюк, по предварительной информации в результате обстрела местные жители не пострадали. Он также подчеркнул, что вся инфраструктура в городе работает.
Напомним, российская армия стягивает дополнительные силы в Запорожскую область. В регион направляют части российской 42-й мотострелковой дивизии. Бронетранспортеры 35-й и 74-й мотострелковых бригад заметили в районе поселка Розовка.
Также Фокус писал о том, что 21-22 сентября россияне наносили массированные удары по Запорожью. Под удар оккупантов попала гражданская инфраструктура.