Били по жилым домам: ВС РФ обстреляли Никополь и Марганец из "Градов", погибли люди (видео)

Оккупанты выпустили более 30 снарядов по Никопольскому району. В городе Марганец погибло двое местных жителей, много раненых.

Related video

Утром 23 сентября российская армия обстрела из "Градов" и тяжелой артиллерии города Никополь и Марганец Днепропетровской области. Об этом сообщает глава областной военной администрации Валентин Резниченко.

"Трагическое начало дня с обстрелами и погибшими. Россияне в очередной раз накрыли огнем Никопольский район", –– написал глава ОВА.

По словам Резниченко, россияне выпустили по населенным пунктам более 30 снарядов. Под огнем оказались жилые дома мирных жителей.

[ + – ] Оккупанты били по жилым домам.

Удары по Марганцу

В результате обстрела в Марганце погибло двое людей – мужчина и женщина. Еще девять ранено. Троих людей спасатели достали из-под завалов.

На фотографиях и видео из города видно, что в момент обстрела один из погибших ехал по улице на велосипеде.

[ + – ] Погибший в результате обстрела лежит на улице в Марганце.

Всего сегодня в Марганце разрушения зафиксированы в восьми жилых домах, в одном из них начался пожар. В настоящее время пожарные уже потушили огонь.

После обстрела без света оказалось 2,2 тыс. семей. Аварийные бригады электриков пытаются отремонтировать линии электропередач.

Удары по Никополю

В Никополе из-за утренних ударов по городу разрушения зафиксированы в одиннадцати домах. На месте обстрелов также работают спасатели и полиция. Масштабы разрушений пока уточняются.

Как рассказал у себя в соцсетях городской голова Александр Саюк, по предварительной информации в результате обстрела местные жители не пострадали. Он также подчеркнул, что вся инфраструктура в городе работает.

Напомним, российская армия стягивает дополнительные силы в Запорожскую область. В регион направляют части российской 42-й мотострелковой дивизии. Бронетранспортеры 35-й и 74-й мотострелковых бригад заметили в районе поселка Розовка.

Также Фокус писал о том, что 21-22 сентября россияне наносили массированные удары по Запорожью. Под удар оккупантов попала гражданская инфраструктура.