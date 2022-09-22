Армия России стягивает дополнительные силы в Запорожскую область, – ISW

Специалисты американского Института изучения войны говорят, что в регион направляют части российской 42-й мотострелковой дивизии. Бронетранспортеры 35-й и 74-й мотострелковых бригад заметили в районе поселка Розовка.

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Российское командование стягивает дополнительные военные силы к Запорожской области. Об этом свидетельствуют данные американского Института изучения войны (ISW).

"Российские силы вели обстрелы в западной части Донецкой области и восточной части Запорожской области, дополнительные российские силы были переброшены на линию фронта в Запорожской области", — сообщили аналитики.

Источник в Вооруженных силах Украины заявил, что в Запорожскую область стягивают части российской 42-й мотострелковой дивизии, несколько бронетранспортеров из состава 35-й и 74-й мотострелковых бригад проехали через поселок Розовка Запорожской области.

[ + – ] Россияне обстреливали Угледар, Пречистовку, Гуляйпольское, Нескучное, Времьевку и Новополь

Армия РФ за прошедшие сутки не проводила наземных операций в западной части Запорожской области. Оккупанты обстреливали позиции украинских войск и тыловые районы Николаевской области, добавили специалисты.

Генштаб ВСУ в утренней сводке 22 сентября сообщил про обстрелы захватчиками около 16 населенных пунктов на Новопавловском и Запорожском направлении. Россияне обстреляли Угледар, Пречистовку, Гуляйпольское, Нескучное, Времьевку и Новополь.

ISW напомнил, что 19 сентября ВСУ нанесли тяжелые потери российским силам в Запорожской области, в этот день погибло 50 человек личного состава, уничтожено 15 единиц военной техники и склад боеприпасов в Мелитопольском, Пологовском административных районах и в районе Каменки.

[ + – ] ВСУ 19 сентября уничтожили 15 единиц военной техники

Российские силы продолжают плановый обстрел украинских позициям на противоположной от Энергодара стороне Каховского водохранилища, говорится в докладе института.

Напомним, что утром 22 сентября ВС РФ вели массированный обстрел Запорожья, пострадала гражданская инфраструктура города. Из-за обстрелов пострадали люди.

Вчера, 21 сентября, по Запорожью выпустили 5 ракет — снаряды попали в объекты инфраструктуры областного центра и частные дома. В результате атаки 3 человека пострадали, одного госпитализировали с контузией.

Войска РФ прождолжают обстреливать Запорожскую АЭС. В частности, 21 сентября было повреждено оборудование связи 6-го энергоблока и он потерял питание. Работники АЭС экстренно подключили 2 дизель-генератора.