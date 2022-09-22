Армія Росії стягує додаткові сили у Запорізьку область, – ISW

Фахівці американського Інституту вивчення війни кажуть, що до регіону направляють частини російської 42-ї мотострілецької дивізії. Бронетранспортери 35-ї та 74-ї мотострілкових бригад помітили в районі селища Розівка.

Related video

Російське командування стягує додаткові військові сили до Запорізької області. Про це свідчать дані американського Інституту вивчення війни (ISW).

"Російські сили вели обстріл у західній частині Донецької області та східній частині Запорізької області, додаткові російські сили були перекинуті на лінію фронту в Запорізькій області", — повідомили аналітики.

Джерело у Збройних силах України заявило, що в Запорізьку область стягують частини російської 42-ї мотострілецької дивізії, кілька бронетранспортерів зі складу 35-ї та 74-ї мотострілецьких бригад проїхали через селище Розівка Запорізької області.

[ + – ] Росіяни обстрілювали Вугледар, Пречистівку, Гуляйпільське, Ненудне, Врем'євку та Новопіль

Армія РФ за добу не проводила наземних операцій у західній частині Запорізької області. Окупанти обстрілювали позиції українських військ та тилові райони Миколаївської області, додали фахівці.

Генштаб ЗСУ у ранковому зведенні 22 вересня повідомив про обстріл загарбниками близько 16 населених пунктів на Новопавлівському та Запорізькому напрямку. Росіяни обстріляли Вугледар, Пречистівку, Гуляйпільське, Ненудне, Врем'ївку та Новопіль.

ISW нагадав, що 19 вересня ЗСУ завдали тяжких втрат російським силам у Запорізькій області, цього дня загинуло 50 осіб особового складу, знищено 15 одиниць військової техніки та склад боєприпасів у Мелітопольському, Пологівському адміністративних районах та в районі Кам'янки.

[ + – ] ЗСУ 19 вересня знищили 15 одиниць військової техніки

Російські сили продовжують плановий обстріл українських позицій на протилежній від Енергодару стороні Каховського водосховища, йдеться у доповіді інституту.

Нагадаємо, що вранці 22 вересня ЗС РФ вели масований обстріл Запоріжжя, постраждала цивільна інфраструктура міста. Через обстріл постраждали люди.

Учора, 21 вересня, по Запоріжжю випустили 5 ракет — снаряди потрапили в об'єкти інфраструктури обласного центру та приватні будинки. В результаті атаки 3 особи постраждали, одну госпіталізували з контузією.

Війська РФ продовжують обстрілювати Запорізьку АЕС. Зокрема, 21 вересня було пошкоджено обладнання зв'язку 6-го енергоблоку і він втратив живлення. Працівники АЕС екстрено підключили 2 дизель-генератори.