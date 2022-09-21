ЗС РФ випустили 5 ракет по Запоріжжю, є постраждалі (фото)

Удару було завдано по об'єктах інфраструктури та по будинках у приватному секторі.

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Російські війська завдали щонайменше 5 ракетних ударів по трьох районах Запоріжжя. Про це повідомив голова Запорізької обласної військової адміністрації Олександр Старух.

Він розповів, що обстріл припав на об'єкти інфраструктури обласного центру та будинки приватного сектору. Також два російські снаряди потрапили в поле на околицях Запоріжжя.

Унаслідок атак ЗС РФ постраждали троє людей. Одну людину госпіталізували з контузією, її стан стабільний.

Нагадаємо, 21 вересня російська армія обстріляла спальний район Харкова. Удар припав на багатоповерхівки, а під завалами були люди. Мер міста Ігор Терехов зазначив, що росіяни б'ють по місту практично щодня.

20 вересня у Дніпропетровській ОВА розповіли, що ЗС РФ всю ніч обстрілювали Дніпропетровську область за допомогою РСЗВ "Град" та артилерії. У відомстві повідомили, що росіяни випустили понад 100 снарядів по трьох громадах регіону.

19 вересня Запоріжжя та область потрапили під потужний обстріл російської армії. Тоді РФ випустила по обласному центру щонайменше 9 ракет, унаслідок чого постраждали об'єкти інфраструктури.