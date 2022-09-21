"Заблоковані люди": окупанти обстріляли спальний район Харкова, пошкодивши багатоповерхівки (відео)

Мер міста заявив, що окупанти спеціально б'ють інфраструктурою міста. Через те, що Харків знаходиться близько до кордону, він зазнає обстрілів майже щодня.

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У ніч проти 21 вересня російські окупанти обстріляли Харків. Так, прильоти було зафіксовано у Холодногірському районі. Про це написав мер Харкова Ігор Терехов у себе в Telegram.

"Інформація щодо постраждалих уточнюється. За однією адресою в результаті ракетного удару заблоковано людей, рятувальники роблять все для їхнього порятунку", — повідомив він.

Також раніше про вибухи писали місцеві телеграм-канали. Вони повідомили, що обстріл припав на багатоповерхівки. В одній із них сильно пошкоджено одразу кілька поверхів.

[ + – ] Обстріл Харкова.

[ + – ] Обстріл Харкова.

[ + – ] Обстріл Харкова.

[ + – ] Обстріл Харкова.

Зазначимо, що раніше Терехов, а також голова Харківської ОДА Олег Синегубов говорили, що російські окупанти мають намір б'ють по критичній інфраструктурі Харківської області. Росіяни можуть діставати до міста своєю зброєю тому, що воно дуже близько до кордону, про що розповіли політики Українській правді.

Терехов заявив, що на будь-які обстріли зараз потрібно реагувати дуже швидко, оскільки окупанти навмисно щодня обстрілюють підприємства, які відповідають за вироблення та подачу електроенергії. Відновлювати критичну інфраструктуру під обстрілами буде дуже важко.

Раніше Фокус повідомляв, що у ЗСУ розповіли, як знищують іранські дрони армії Росії. Представник ВСУ заявив, що поки рано говорити про види БПЛА, які є у росіян, а також їхню ефективність. Проте методи боротьби з ними вже опрацьовуються.

Ще нагадаємо, що Подоляк розповів, коли може закінчитись війна. Радник голови ВП зазначив, що бойові дії не припиняться взимку, проте їхнє завершення може наблизитися, якщо країни Заходу перестануть боятися реакції Росії на власний програш.

Також повідомлялося, що експерт показав, які країни Європи постраждають від вибуху на Запорізькій АЕС. За словами ядерника Пола Дорфмана, наслідки можливої аварії залежатимуть від типу радіації, масштабів аварії та напряму вітру. Жодна атомна електростанція у світі не готова до військових нападів.