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Які країни Європи постраждають від вибуху на Запорізькій АЕС: експерт показав карту

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Фото: slovoidilo | Існує ризик для Центральної Європи та північної частини Близького Сходу, у тому числі Туреччини

За словами ядерника Пола Дорфмана, наслідки можливої аварії залежатимуть від типу радіації, масштабів аварії та напряму вітру. Жодна атомна електростанція у світі не готова до військових нападів.

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Експерт зі питань ядерної безпеки Пол Дорфман, який консультував уряди Великобританії та Франції, заявив, що в разі потенційно можливої аварії на Запорізькій АЕС територія України, деяких районів Росії та Центральної Європи можуть піддатися ризику радіоактивного зараження. Про це повідомляє The Metro.

"Перш за все, нам щастило, і на Запорізькій АЕС не спостерігалося значних радіоактивних викидів. Але сподіватися на удачу — це не стратегія", — пояснив експерт у коментарі журналістам.

За його словами, якщо щось піде не так на одній із 10 найбільших АЕС у світі, все залежатиме від того, куди буде направлений радіоактивний шлейф і масштабів аварії.

За даними моделювання, основна частина радіоактивного шлейфу охопить Україну та прикордонну територію РФ.

Існує ризик для Центральної Європи та північної частини Близького Сходу, у тому числі Туреччини.

"Усе залежить від вітру й того, як радіація розсіюватиметься. Може змінюватися й напрям вітру", — зазначив Дорфман.

"Загалом усе залежить від типу радіації, масштабів аварії та напряму вітру", — пояснив експерт-ядерник, який закликав видавати жителям України, Росії, Центральної Європи та півночі Близького Сходу таблетки йодиду калію, який за певного сценарію може запобігти поглинанню організмом радіоактивного. йоду.

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Тип радіації, масштаби аварії та напрямок вітру — основні фактори, від яких залежать наслідки аварії

Поцілення снаряда в реактор обернеться кошмаром

"Наразі реактори переведені в режим холодної зупинки", — пояснив експерт-ядерник, додавши, що подача електрики на систему охолодження йде з підконтрольних Україні регіонів.

"За нормальної роботи реактори оточені трубною системою охолодження. Якщоох олодження не буде, може статися аварія, як це вже було на японській АЕС "Фукусіма-даїчі".

Реактори потребують охолодження, за недостатньої потужності вони не будуть охолоджуватися.

"Якщо в них поцілить снаряд, це обернеться кошмаром. Зараз ризик аварії набагато нижчий, натомість ситуація все ще залишається вкрай небезпечною. Жодна атомна електростанція ніколи не зазнавала військового нападу. У світі немає жодної АЕС, яка могла б витримати удари серйозних знарядь", — зазначив експерт.

Відпрацьоване паливо реакторів і закон Мерфі

Він наполягає на тому, що проблему Запорізької АЕС поки що не вирішено, посилаючись на відомий "закон Мерфі": якщо щось може піти не так, швидше за все, так і буде.

Куди більший ризик пов'язаний із резервуарами для відпрацьованого палива реакторів.

"Якщо подача електроенергії до цих резервуарів припиниться, вода почне випаровуватися, це може призвести до вибуху стрижнів високоактивних відходів", — пояснив експерт.

Нагадаємо, що Південноукраїнська АЕС опинилась під обстрілом військ РФ: ракета приземлилася біля реакторів. Під час атаки російських військ на ядерний об'єкт у Миколаївській області було пошкоджено будівлю станції. Глибина воронки, що утворилася, — 2 метри.

Раніше Фокус повідомляв, що йдуть активні переговори щодо припинення боїв навколо Запорізької АЕС. За даними журналістів NYT, може обговорюватися угода про припинення застосування зброї на АЕС і прилеглій території.