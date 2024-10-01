Запорізька АЕС перебуває на межі блекауту, — Міненерго

Російські війська, за словами міністра енергетики Германа Галущенка, атакували підстанцію, внаслідок чого одну з ліній ЗАЕС було знеструмлено. Дії загарбників очільник міністерства назвав черговим актом ядерного тероризму.

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Дії російських окупантів призвели до того, що Запорізька атомна електростанція опинилася на межі блекауту. Про це заявив міністр енергетики Герман Галущенко.

За його словами, противник укотре продемонстрував акт ядерного тероризму, атакувавши магістральну підстанцію. У результаті одна з лінія живлення захопленої росіянами АЕС в Енергодарі Запорізької області виявилася знеструмленою, що створює додатковий ризик блекауту.

"Черговий акт російського тероризму створив загрозу аварії на окупованій Запорізькій АЕС. Вимагаємо негайно виконати резолюцію МАГАТЕ та повернути окуповану АЕС під український контроль. Безпечна експлуатація Запорізької АЕС можлива тільки під контролем України", — заявив Герман Галущенко.

Окремо в Міненерго додали, що енергетики розпочали роботи з ліквідації наслідків обстрілу російських окупантів. Вони мають намір зробити все, що в їхніх силах, щоби якнайшвидше відновити живлення Запорізької атомної електростанції.

Нагадаємо, 25 вересня повідомлялося, що якщо Росія атакує українські АЕС, необхідно буде негайно втрутитися, про що заявляв президент Польщі Анджей Дуда. За його словами, Москва вже атакувала дві українські електростанції в Чорнобилі та Запорізькій області, але тоді катастрофи не сталося. Зараз загроза залишається, тож із нею потрібно рахуватися.

24 вересня український президент Володимир Зеленський заявляв, що Росія битиме по українських АЕС. Найближчої зими відбудуться удари РФ по трьох атомних станціях, вважає глава держави. Він отримав докази планів Кремля.