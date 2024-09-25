"Ніхто не знав, чи вдарить Росія": Зеленський згадав найстрашніші хвилини війни (відео)

Ракети ЗС РФ літали біля найбільшого реактора Європи, що загрожувало всьому світу, зазначив президент. Дії росіян непередбачувані, тому не було впевненості, що вони не наважаться на атаку.

Related video

Російські окупанти не припиняють загрожувати не лише мирному населенню України, а й ядерним об'єктам. Саме з однією з атомних електростанцій пов'язаний один із найстрашніших моментів війни, про що заявив президент Володимир Зеленський під час виступу на Генеральній асамблеї ООН у Нью-Йорку.

За його словами, йдеться про інцидент у березні 2022 року, коли ЗС РФ напали на Запорізьку АЕС в Енергодарі. Тоді ніхто не знав, чи зважиться Росія на удар по ядерному об'єкту, що призвело б до непередбачуваних наслідків.

"Російські ракети літали біля найбільшого реактора в Європі, у Запоріжжі. Росіяни створили цей напад так само як інші напади, не думаючи про наслідки. Це були найжахливіші хвилини в цій війні. Коли ніхто не знав, чи вдарить Росія (по Запорізькій АЕС, — ред.)", — заявив Володимир Зеленський.

Окремо глава держави додав, що вже понад два роки Запорізька атомна електростанція в Енергодарі залишається під російською окупацією. Це створює загрозу ядерного інциденту, що робить з об'єкту головним джерелом радіаційної небезпеки в Європі, можливо, й у світі.

"Ось чому в представленій мною формулі миру першим пунктом іде ядерна безпека... І я хочу нагадати саме про ухвалення резолюції про ядерну безпеку в Україні... Особливо небезпечним є контроль російських військ над Запорізькою АЕС. Російські війська мають віддати контроль над цією станцією", — підсумував Володимир Зеленський.

Нагадаємо, 25 вересня повідомлялося, що росіяни на території Запорізької АЕС навчають пілотів FPV-дронів. У результаті вони тероризують населення Нікополя, зазначив керівник Центру Андрій Коваленко. Фактично ЗАЕС є прикриттям для окупантів.

15 вересня також повідомлялося, що російські окупанти облаштували на території Запорізької АЕС свою базу, але представники МАГАТЕ цього не помічають. Партизани дізналися, що на Запорізькій АЕС дислоковано до 1300 російських військових, які зберігають у підвалах боєприпаси, влаштовують "маскарад" і навіть зробили тир в одному з приміщень.