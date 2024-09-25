"Никто не знал, ударит ли Россия": Зеленский вспомнил самые страшные минуты войны (видео)

Ракеты ВС РФ летали возле крупнейшего реактора Европы, что угрожало всему миру, отметил президент. Действия россиян непредсказуемы, поэтому не было уверенности, что они не решатся на атаку.

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Российские оккупанты не прекращают угрожать не только мирному населению Украины, но и ядерным объектам. Именно с одной из атомных электростанций связан один из самых страшных моментов войны, о чем заявил президент Владимир Зеленский во время выступления на Генеральной ассамблее ООН в Нью-Йорке.

По его словам, речь идет об инциденте в марте 2022 года, когда ВС РФ напали на Запорожскую АЭС в Энергодаре. Тогда никто не знал, решится ли Россия на удар по ядерному объекту, что привело бы к непредсказуемым последствиям.

"Российские ракеты летали возле крупнейшего реактора в Европе, в Запорожье. Россияне создали это нападение так же как другие нападения, не думая о последствиях. Это были самые ужасные минуты в этой войне. Когда никто не знал, ударит ли Россия (по Запорожской АЭС, – ред.)", — заявил Владимир Зеленский.

Отдельно глава государства добавил, что уже более двух лет Запорожская атомная электростанция в Энергодаре остается под российской оккупацией. Это создает угрозу ядерного инцидента, что делает из объекта главным источником радиационной опасности в Европе, возможно, и в мире.

"Вот почему в представленной мной формуле мира первым пунктом идет ядерная безопасность… И я хочу напомнить именно о принятии резолюции о ядерной безопасности в Украине… Особенно опасным является контроль российских войск над Запорожской АЭС. Российские войска должны отдать контроль над этой станцией", – подытожил Владимир Зеленский.

Напомним, 25 сентября сообщалось, что россияне на территории Запорожской АЭС обучают пилотов FPV-дронов. В результате они терроризируют население Никополя, отметил руководитель Центра Андрей Коваленко. Фактически ЗАЭС является прикрытием для оккупантов.

15 сентября также сообщалось, что российские оккупанты обустроили на территории Запорожской АЭС свою базу, но представители МАГАТЭ этого не замечают. Партизаны узнали, что на Запорожской АЭС дислоцированы до 1300 российских военных, которые хранят в подвалах боеприпасы, устраивают "маскарад" и даже сделали тир в одном из помещений.