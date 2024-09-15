"МАГАТЭ ничего не замечает": оккупанты организовали на территории ЗАЭС тир, — подполье

Партизаны узнали, что на Запорожской АЭС дислоцированы до 1300 российских военных. Они хранят в подвалах боеприпасы, устраивают "маскарад" и даже стреляют в одном из помещений.

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Российские оккупанты обустроили на территории Запорожской АЭС свою базу, но представители МАГАТЭ этого не замечают. Деталями о ситуации на станции 15 сентября поделились в Центре национального сопротивления.

Подполью удалось подсчитать, что враг разместил на территории ЗАЭС подразделения Росгвардии общей численностью до 1300 человек. Среди них были идентифицированы ОМОН "Ахмат-1" и СОБР "Агат". Часть бойцов, заступая на дежурство, прибегает к маскировке. Захватчики переодеваются в форму военизированной охраны станции.

Кроме того, в подвальных и технических помещениях оккупанты хранят стрелковые и артиллерийские боеприпасы. Этими снарядами обеспечивают не только силы, размещенные на территории, но и на смежных позициях. Вокруг же АЭС и города простираются более 20 минных полей общей протяженностью около 6,5 километра.

"Оккупанты до сих пор боятся возможного десантирования Сил обороны из Днепра", — объяснили в ЦНС.

Пресс-служба отметила, что маршрут миссии МАГАТЭ был тщательно и заблаговременно спланирован врагом.

"Учитывая проявленную любезность и объятия генерального директора МАГАТЭ Рафаэля Гросси с российским руководством оккупированной АЭС, уже и не удивительно, что его команда в очередной раз не заметила значительного скопления российских войск и вооружения на территории атомной электростанции", — отметили в центре.

В частности, представителям МАГАТЭ в очередной раз не дали доступа к западной части двух турбинных залов. Этот факт записали, но никакого решения вынесено не было.

В то же время пресс-служба партизанского движения "СРОК" 15 сентября отметила, что несмотря на заявления об "охране" станции боевики "Ахмата-1" и "Агата" используют ЗАЭС как базу для операций. В одном из помещений российские бойцы даже организовали себе тир.

"Эти циркачи очень наивно полагают, что их имена, имена членов их семей неизвестны, а преступления будут забыты. Запорожская атомная электростанция является не просто объектом атомной энергетики, а щитом и активом для шантажа и создания бесконечных пропагандистских фейков. МАГАТЭ ничего не замечает и в ближайшее время надежды на них нет", — подчеркнули партизаны.

Они напомнили, что так называемый заместитель директора ЗАЭС Эдуард Атакищев был замечен в помощи оккупантами мародерить. Он организовал вывоз оборудования со станции и его передачу захватчикам по фальшивым сделкам.

По данным подполья, в Энергодаре Атакищев бывает редко и всегда в компании вражеских военнослужащих. Отмечается, что он понимает свою судьбу "за все заслуги".

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