ЗАЭС снова соединена с украинской энергосетью двумя линиями, — "Энергоатом"

В пресс-службе заявили, что украинские энергетики 5 сентября, в 14:40, вернули к работе поврежденную вторую линию электропередачи

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Запорожская атомная электростанция снова соединена с украинской энергосетью двумя линиями. Об этом сообщили в "Энергоатоме".

Отмечается, что украинские энергетики 5 сентября, в 14:40, вернули к работе поврежденную вторую линию электропередачи. Таким образом, питание временно оккупированной Запорожской АЭС с украинской энергосистемы двумя линиями возобновлено.

Также в "Энергоатоме" сообщили, что 2 сентября 2024 года из-за российских обстрелов произошло повреждение одной из двух внешних воздушных линий. Украинские специалисты долго не могли осмотреть место повреждения и начать ремонт из-за угрозы повторного обстрела участка российскими войсками.

Запорожская АЭС Фото: Енергоатом

Напомним, 29 августа в "Укрэнерго" высказались об обмене Курской АЭС на ЗАЭС. Тогдашний руководитель энергокомпании Владимир Кудрицкий обвинил людей, которые предлагают обмен станциями, в некомпетентности. Он рассказал, свидетельствуют ли о такой возможности "реальные факты".

Также в ЦПД сообщали, что Россия может готовить теракты на Запорожской и Курской АЭС. По словам Андрея Коваленко, враг может устроить в ближайшее время ядерные провокации сразу на двух атомных электростанциях и попытается обвинить в этом Украину. Все из-за того, что планы противника провалились.