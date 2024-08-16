"Врут о грязной бомбе": Россия может готовить теракты на Запорожской и Курской АЭС, — ЦПД

По словам начальника Центра противодействия дезинформации Андрея Коваленко, противник может устроить в ближайшее время ядерные провокации сразу на двух атомных электростанциях и попытается обвинить в этом Украину. Все из-за того, что планы противника провалились.

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Россия может готовить новую ядерную провокацию, используя при этом атомные электростанции. Об этом написал в своем Telegram-канале начальник Центра противодействия дезинформации Совета национальной безопасности и обороны (ЦПД СНБО) Андрей Коваленко.

По его словам, ядерная провокация россиян может произойти в Курской и Запорожской областях, где размещены атомные электростанции. Российская станция находится в городе Курчатов, а вот украинская в захваченном Энергодаре, но из-за оккупации временно контролируется россиянами.

"У них (россиян, — ред.) не сработал сценарий по обвинению нас (Украину, — ред.) в терроризме и наступлении на Курскую АЭС, теперь они врут о "грязной бомбе" и нашей возможной провокации", — написал Андрей Коваленко.

В конце начальник ЦПД СНБО написал, что вражеское заявление может быть свидетельством того, что Россия готовит теракт.

РФ может готовить новые провокации, связанные сразу с двумя АЭС Фото: Скриншот

Теракты на АЭС: что известно

Российское медиа ТАСС, ссылаясь на заявление так называемого "УВД ВГА Харьковской области", распространило информацию о возможных провокациях на Курской и Запорожской АЭС и организатором, по их версии, якобы является Украина.

"На данный момент известно о намерении атаковать атомные объекты Курской и Запорожской АЭС в Курчатове и Энергодаре. Целью ударов является последующее обвинение РФ в провокации (в самообстреле), в рамках которой руководство России может принять ответные меры и нанести удар ядерным оружием по территории Украины", — говорится в сообщении.

При этом никаких доказательств со стороны россиян не прозвучало. Власти Украины также не комментировали обвинения на момент публикации материала.

Напомним, 11 августа стало известно, что российские оккупанты устроили пожар на территории Запорожской атомной электростанции во временно оккупированном Энергодаре. Российская сторона обвинила ВСУ, а вот украинский президент Владимир Зеленский призвал мир отреагировать на очередной российский террор.

13 августа сообщалось, что эксперты МАГАТЭ не смогли определить причину пожара на Запорожской АЭС. Они обнаружили следы горения на оборудовании выше уровня форсунок, а также капли расплавленного пластика и обломки бетона в бассейне.