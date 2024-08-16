"Брешуть про брудну бомбу": Росія може готувати теракти на Запорізькій і Курській АЕС, — ЦПД

За словами начальника Центру протидії дезінформації Андрія Коваленка, противник може влаштувати найближчим часом ядерні провокації одразу на двох атомних електростанціях і спробує звинуватити в цьому Україну. Усе через те, що плани противника провалилися.

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Росія може готувати нову ядерну провокацію, використовуючи водночас атомні електростанції. Про це написав у своєму Telegram-каналі начальник Центру протидії дезінформації Ради національної безпеки і оборони (ЦПД РНБО) Андрій Коваленко.

За його словами, ядерна провокація росіян може статися в Курській і Запорізькій областях, де розміщені атомні електростанції. Російська станція розташована в місті Курчатов, а от українська в захопленому Енергодарі, але через окупацію тимчасово контролюється росіянами.

"У них (росіян, — ред.) не спрацював сценарій зі звинувачення нас (України, — ред.) у тероризмі та наступі на Курську АЕС, тепер вони брешуть про "брудну бомбу" і нашу можливу провокацію", — написав Андрій Коваленко.

Наприкінці начальник ЦПД РНБО написав, що ворожа заява може бути свідченням того, що Росія готує теракт.

РФ може готувати нові провокації, пов'язані відразу з двома АЕС Фото: Скриншот

Теракти на АЕС: що відомо

Російське медіа ТАСС, посилаючись на заяву так званого "УВД ВГА Харьковской области", поширило інформацію про ймовірні провокації на Курській і Запорізькій АЕС і організатором, за їхньою версією, нібито є Україна.

"Наразі відомо про намір атакувати атомні об'єкти Курської та Запорізької АЕС у Курчатові та Енергодарі. Метою ударів є подальше звинувачення РФ у провокації (у самообстрілі), у межах якої керівництво Росії може вжити заходів у відповідь і завдати удару ядерною зброєю по території України", — йдеться в повідомленні.

Водночас жодних доказів з боку росіян не прозвучало. Влада України також не коментувала звинувачення на момент публікації матеріалу.

Нагадаємо, 11 серпня стало відомо, що російські окупанти влаштували пожежу на території Запорізької атомної електростанції в тимчасово окупованому Енергодарі. Російська сторона звинуватила ЗСУ, а от український президент Володимир Зеленський закликав світ відреагувати на черговий російський терор.

13 серпня повідомлялося, що експерти МАГАТЕ не змогли визначити причину пожежі на Запорізькій АЕС. Вони виявили сліди горіння на обладнанні вище рівня форсунок, а також краплі розплавленого пластику й уламки бетону в басейні.