Пожежа на ЗАЕС: росіяни звинуватили ЗСУ, а Зеленський закликав світ відреагувати (відео)

За словами президента, рівень радіації в межах норми, проте противник укотре продемонстрував необхідність повернення станції під контроль Києва.

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Російські окупанти влаштували пожежу на території Запорізької атомної електростанції в тимчасово окупованому Енергодарі. Фокус зібрав усе, що про це відомо на вечір 11 серпня.

Першим про інцидент на території АЕС повідомив начальник районної військової адміністрації Нікополя Євген Євтушенко у своєму Telegram-каналі. За його словами, джерела з протилежного берега, який окупований, повідомили про те, що росіяни підпалили в градирні станції чимало автомобільних шин. При цьому інформація була неофіційною.

"Можливо, це провокація, або спроба створити паніку в населених пунктах на правому березі колишнього водосховища. Зараз ЗАЕС працює в штатному режимі, наскільки це можливо в умовах окупації", — заявив Євген Євтушенко.

При цьому начальник РВА додав, що приводів для занепокоєння немає.

Через деякий час на інцидент відреагував президент України Володимир Зеленський. Він заявив, що з Нікополя у Дніпропетровській області фіксується, що в окупованому Енергодарі росіяни влаштували пожежу на території Запорізької атомної електростанції. Показники радіації на момент публікації матеріалу були в нормі.

"Але поки російські терористи зберігають контроль над атомною станцією, нормальною ситуація не є і не може бути. Росія з першого дня захоплення Запорізької АЕС використовує її суто для шантажу і України, і всієї Європи та світу", — написав Володимир Зеленський.

Глава держави окремо додав, що тепер Україна чекає на реакцію світу та МАГАТЕ, адже Росія обов'язково має відповісти за терор на небезпечному об'єкті.

Ця станція знову зможе стати безпечною лише за умови, якщо Київ знову контролюватиме ЗАЕС.

Начальник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак також не залишився осторонь і висловився про інцидент навколо Нікополя. За його словами, ситуація тримається на контролі і влада задіяла відповідні служби.

Ситуація із замірами повітря показала, що рівень радіації не був перевищений і ведеться постійне спостереження. А Росія, вважають в ОВА, обов'язково має понести покарання за терор на території АЕС.

"Тому прошу місцевих зберігати спокій. Росія продовжує застосовувати тактику терору, шантажу та залякування. І пожежа, яку вони влаштували сьогодні на території Запорізької АЕС, чергове тому підтвердження. Світ має бачити, що творить країна-агресорка", — підсумував Сергій Лисак.

Глава Міністерства внутрішніх справ Ігор Клименко написав, що станом на 22:30 змін радіаційного стану в районі Запорізької АЕС зафіксовано не було. Також не виявлено радіонуклідів техногенного походження.

"Посилено моніторимо ситуацію поблизу ЗАЕС. Пости Укргідрометцентру, розташовані поблизу станції, працюють в оперативному режимі, щоб забезпечити своєчасне відстеження радіаційного фону", — підсумував Ігор Клименко.

Пожежа на ЗАЕС: реакція Росії

"Директорка" з комунікацій Запорізької атомної електростанції Євгенія Яшина в коментарі "РИА Новости" заявила, що об'єкт в Енергодарі нібито продовжує роботу в штатному режимі і порушень меж і умов безпечної експлуатації АЕС немає.

"На проммайданчику все гаразд. ЗАЕС працює штатно. Усі шість блоків, як і раніше, перебувають у стані "холодний зупин". Порушень меж та умов безпечної експлуатації АЕС не зафіксовано", — заявила Євгенія Яшина.

Глава окупаційної адміністрації Запорізької області Євген Балицький у своєму Telegram-каналі звинуватив у події українських захисників. За його словами, на об'єкті охолоджувальних систем ЗАЕС нібито після обстрілу ЗСУ сталося загоряння. При цьому проблему було вирішено, стверджує "губернатор" захопленої частини Запорізької області.

"Наразі всі 6 енергоблоків станції перебувають у холодній зупинці, загрози парового вибуху та інших наслідків немає. Радіаційний фон навколо АЕС і міста Енергодара в нормі. На місці пожежі працюють співробітники МНС, ведеться ліквідація осередків загоряння", — написав Євген Балицький.

Окремо він закликав місцевих жителів зберігати спокій, адже жодної загрози нібито немає. Жодних підтверджень тому, що ситуація стабілізувалася, з його боку надано не було.

Міжнародні організації ніяк не коментували інцидент на момент публікації матеріалу.

Нагадаємо, 5 липня повідомлялося, що безпілотники атакували підстанцію біля ЗАЕС і постраждати могли 8 співробітників, заявили в МАГАТЕ. Російська сторона звинуватила в тому, що відбувається, традиційно ЗСУ.

16 червня президент України Володимир Зеленський анонсував план деокупації Запорізької АЕС. Звільнення найбільшої в Європі атомної електростанції, за словами глави держави, відбуватиметься дипломатичним шляхом.