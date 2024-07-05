Безпілотники атакували підстанцію біля ЗАЕС: постраждали 8 співробітників, — МАГАТЕ

Підстанцію "Веселка" атакували дрони. В ударі вже традиційно звинуватили ЗСУ.

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У четвер, 4 липня, кілька безпілотників завдали ударів по об'єктах у безпосередній близькості від Запорізької атомної електростанції (ЗАЕС), поранивши робітників і спричинивши лісову пожежу. Про це повідомляє Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) з посиланням на окупаційну адміністрацію станції.

Експерти МАГАТЕ, які працюють на ЗАЕС, заявили, що бачили густий дим і чули вибухи, які лунали з-під розподільного пристрою 750 кіловольт (кВ) станції, що розташований за межами самого майданчика ЗАЕС.

Зазначається, що єдина лінія електропередачі, що залишилася, постачає електроенергію за межі майданчика, необхідну станції для охолодження її шести реакторів у холодному стані та для інших важливих функцій ядерної безпеки.

"Наразі лінія електропередачі 750 кВ, а також резервна лінія 330 кВ все ще доступні, але ситуація залишається нестабільною", — ідеться в повідомленні МАГАТЕ.

"Адміністрація" ЗАЕС повідомила, що внаслідок трьох ударів дронамі-камікадзе квадрокоптерного типу, які нібито нанесли Збройні сили України, пошкоджень зазнала підстанція "Веселка", де проводили роботи з оптимізації схеми електропостачання Енергодара.

Постраждали 8 співробітників Запорізької атомної станції. Стан одного оцінюють як середньої тяжкості, решта у стані легкої тяжкості.

На підстанції пошкоджено обидва трансформатори. Унаслідок атаки порушено штатну схему енергопостачання міста, також порушено штатне функціонування об'єктів станції, таких як транспортний цех, друкарня, УПТК, які залишилися без електропостачання. При цьому, заходи щодо забезпечення ядерної безпеки здійснюються в повному обсязі, йдеться в повідомленні окупаційної адміністрації станції.

Експертам МАГАТЕ повідомили, що також стався витік оливи, принаймні, на одному з двох трансформаторів підстанції, також пошкоджено лінію зв'язку.

У результаті, як зазначається, постраждала підстанція "Веселка" наразі не працює, але Енергодар і прилегла промислова зона продовжують отримувати електроенергію.

Український "Енергоатом" ситуацію не коментував.

Нагадаємо, наприкінці червня внаслідок артилерійського обстрілу і подальшого загоряння було зруйновано станцію зовнішнього радіаційного контролю Запорізької атомної електростанції.