Окупанти запускають над ЗАЕС дрони з вибухівкою: ГУР отримало докази (відео)

Російські військові використовують електростанцію в Енергодарі як стартовий майданчик для БПЛА, користуючись тим, що ЗСУ не стануть атакувати її у відповідь. Крім того, на ядерному об'єкті росіяни тренують своїх пілотів.

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Збройні сили Російської Федерації запускають над ядерними реакторами окупованої Запорізької атомної електростанції (ЗАЕС) FPV-дрони-камікадзе, а також використовують територію станції для тренувань пілотів БПЛА. Відповідні докази надала пресслужба Головного управління розвідки Міністерства оборони України 2 квітня.

За допомогою засобів радіоелектронної розвідки в ГУР отримали відео з російського FPV-дрона, який летить над територією ЗАЕС. Маркування UT4D.TT свідчить про те, що безпілотник був поставлений окупантам Міністерством оборони Росією.

"Траєкторія польоту російського дрона-камікадзе пролягає над енергоблоками ЗАЕС у бік підконтрольних Україні Нікопольської та Марганецької громад, що зазнають постійних атак ворога", — наголосили в розвідці.

За даними ГУР, на території станції ЗС РФ також тренують пілотів FPV-дронів. Цим займається так звана школа "архангел", яка фінансується Головним управлінням Генерального штабу ЗС РФ.

"Перелічені факти та докази — чергове свідчення злочинної та безвідповідальної діяльності держави-агресора Росії на окупованому нею ядерному об'єкті, яка може мати катастрофічні наслідки", — наголосили в ГУР.

Проліт дрона РФ над реакторами ЗАЕС

Представник ГУР Андрій Черняк у коментарі "Бабелю" зазначив, що ЗС РФ використовують територію ЗАЕС для запусків БПЛА, розуміючи, що українські військові не стануть наносити по них удар у відповідь. Ще одне джерело видання в ГУР на умовах анонімності повідомило, що пускові майданчики окупантів розташовані в районі шостого реактора станції і біля навчально-тренувального центру персоналу.

Ще одним майданчиком для пусків російських БПЛА, за інформацією ГУР, є територія ставка-охолоджувача ЗАЕС. Вона є зручною для росіян, бо розташована біля Дніпра. Тому для атаки на Нікопольську громаду безпілотникам потрібно подолати менш ніж п'ять кілометрів. Біля ставка також є ліс, звідки оператори можуть керувати дронами, залишаючись непоміченими. При цьому росіяни не підпускають співробітників МАГАТЕ до ізоляційних воріт басейну для охолодження з листопада минулого року.

Нагадаємо, 7 квітня на території захопленої окупантами Запорізької атомної електростанції стався вибух — здетонував дрон. Свідками інциденту стали представники МАГАТЕ.

Удень 9 квітня на території Запорізької АЕС прогриміли повторні вибухи. Атака відбулася, коли на території станції перебував представник адміністрації президента РФ і генеральний директор "Росатома" Сергій Кирієнко. У ГУР пояснили, що росіяни імітують удари БПЛА, щоб перекласти відповідальність на Україну.