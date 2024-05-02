Оккупанты запускают над ЗАЭС дроны со взрывчаткой: ГУР получило доказательства (видео)

Российские военные используют электростанцию в Энергодаре в качестве стартовой площадки для БПЛА, пользуясь тем, что ВСУ не станут атаковать ее в ответ. Кроме того, на ядерном объекте россияне тренируют своих пилотов.

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Вооруженные силы Российской Федерации запускают над ядерными реакторами оккупированной Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) FPV-дроны-камикадзе, а также используют территорию станции для тренировок пилотов БПЛА. Соответствующие доказательства предоставила пресс-служба Главного управления разведки Министерства обороны Украины 2 апреля.

С помощью средств радиоэлектронной разведки в ГУР получили видео с российского FPV-дрона, который летит над территорией ЗАЭС. Маркировка UT4D.TT говорит о том, что беспилотник был поставлен оккупантам Министерством обороны Россией.

"Траектория полета российского дрона-камикадзе пролегает над энергоблоками ЗАЭС в сторону подконтрольных Украине Никопольской и Марганецкой общин, которые подвергаются постоянным атакам врага", — подчеркнули в разведке.

По данным ГУР, на территории станции ВС РФ также тренируют пилотов FPV-дронов. Этим занимается так называемая школа "архангел", которая финансируется Главным управлением Генерального штаба ВС РФ.

"Перечисленные факты и доказательства — очередное свидетельство преступной и безответственной деятельности государства-агрессора России на оккупированном ею ядерном объекте, которая может иметь катастрофические последствия", — подчеркнули в ГУР.

Пролет дрона РФ над реакторами ЗАЭС

Представитель ГУР Андрей Черняк в комментарии "Бабелю" отметил, что ВС РФ используют территорию ЗАЭС для запусков БПЛА, понимая, что украинские военные не станут наносить по ним ответный удар. Еще один источник издания в ГУР на условиях анонимности сообщил, что пусковые площадки оккупантов расположены в районе шестого реактора станции и возле учебно-тренировочного центра персонала.

Еще одной площадкой для пусков российских БПЛА, по информации ГУР, является территория пруда-охладителя ЗАЭС. Она является удобной для россиян, так как расположена возле Днепра. Поэтому для атаки на Никопольскую общину беспилотникам нужно преодолеть менее пяти километров. Возле пруда также есть лес, откуда операторы могут управлять дронами, оставаясь незамеченными. При этом россияне не подпускают сотрудников МАГАТЭ к изоляционным воротам бассейна для охлаждения с ноября прошлого года.

Напомним, 7 апреля на территории захваченной оккупантами Запорожской атомной электростанции произошел взрыв — сдетонировал дрон. Свидетелями инцидента стали представители МАГАТЭ.

Днем 9 апреля на территории Запорожской АЭС прогремели повторные взрывы. Атака состоялась, когда на территории станции находился представитель администрации президента РФ и генеральный директор "Росатома" Сергей Кириенко. В ГУР объяснили, что россияне имитируют удары БПЛА, чтобы переложить ответственность на Украину.