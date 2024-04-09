Повторный удар дронов по ЗАЭС: в ГУР объяснили мотивы российских провокаций (видео)

Предыдущее сообщение РФ о якобы появлении БПЛА на Запорожской АЭС появилось ровно месяц назад, в марте 2024 года. В ГУР подтвердили, что россияне регулярно вбрасывают такие заявления, чтобы обвинить Украину.

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Днем 9 апреля состоялась повторная атака дронов на территорию Запорожской АЭС. Атака состоялась именно тогда, когда на территории станции находился представитель администрации президента РФ и генеральный директор "Росатома" Сергей Кириенко. В Главном управлении разведки (ГУР) Минобороны объяснили, что россияне имитируют удары БПЛА, чтобы переложить ответственность на Украину. О деталях планов Кремля говорится в комментарии представителя ГУР Андрея Юсова, который прозвучал в эфире всеукраинского телемарафона.

Юсов заявил, что в ГУР ожидают новую волну провокаций России против Украины. Для этого россияне имитируют атаки дронов по Запорожской АЭС. Между тем именно оккупанты контролируют всю территорию и угрожают ядерной безопасности, подчеркнул чиновник.

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"Зафиксирован обстрел": россияне сообщили об атаке БПЛА на Запорожскую АЭС (фото)

"Мы видим очередную волну провокаций против атомной станции. Это не первая провокация. Ничего нового здесь нет. Главная цель — обвинить Украину. Хотя весь мир знает, что именно РФ захватила ядерный объект вопреки всем международным правилам. Сегодня с помощью FPV-дронов решила сымитировать якобы обстрелы со стороны Украины", — прозвучало на телемарафоне.

Россияне заминировали станцию, стреляют оттуда из различных видов оружия, — напомнил представитель ГУР. Тогда как Украина настаивает, что никаких военных действий на этом объекте проводиться не будет.

"Есть фото и видеофиксация размещения там живой силы, тяжелой техники, минирования, регулярного запуска с территории станции БПЛА, обстрелы из РСЗО и минометные. Позиция Украины однозначна. По ядерным объектам никаких провокаций не совершаем. Агрессор должен уйти с Запорожской АЭС", — подытожил Юсов.

Взрывы на ЗАЭС — комментарий Юсова

Взрывы на ЗАЭС — детали

О происшествии на атомной станции рассказали в 14:29 в Telegram-канале Государственной энергетической корпорации "Росатом". В заметке указывается, что на территории объекта находился представитель Кремля Кириенко. Также есть обвинения Украины и отмечается, что произошло якобы два удара: один — по учебному центру, второй — по крыше шестого реактора.

Взрывы на ЗАЭС — Кириенко на станции 9 апреля Фото: Скриншот

Заявление "Росатома" опровергли в аккаунте в соцсети X МАГАТЭ. В 13:05 там появилось сообщение о появлении дрона на территории ЗАЭС. Указывается, что единственное устройство заметили возле учебного центра станции. По мнению представителей международной организации, из-за сегодняшнего события "прямой угрозы ядерной безопасности нет".

Взрывы на ЗАЭС — заявление МАГАТЭ 9 апреля Фото: Скриншот

На Google maps можно увидеть, где именно расположен учебно-тренировочный центр ЗАЭС: в 600 м от ближайшего реактора и в 1 км от берега Днепра. Непонятно, каким образом якобы украинский FPV-дрон мог беспрепятственно пролететь над территорией, которую контролируют ВС РФ.

Взрывы на ЗАЭС — где расположен учебный центр Фото: Google Maps

Предыдущая российская провокация на ЗАЭС произошла 8 апреля. Представители Кремля заявили, что стацию атаковали дроны, а в МАГАТЭ подтвердили, что якобы была какая-то угроза для станции. При этом представитель ГУР Минобороны заявил, что Россия и раньше проводила подобные имитационные удары, главная цель которых — скомпрометировать Украину.

Еще одна имитация атаки БПЛА состоялась 14 марта, — ранее рассказывал Фокус.

Напоминаем, в США отреагировали на заявления о событиях на Запорожской АЭС: заявили, что россиянам нужно убраться со станции. Между тем 4 апреля атомный объект оказался на грани блэкаута после очередной ракетной атаки ВС РФ по Украине.