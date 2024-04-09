"Продолжаем следить": США отреагировали на удар дрона по Запорожской АЭС

По словам пресс-секретаря Государственного департамента Мэтью Миллера, США в очередной раз призвали Россию вывести свой персонал с территории украинской АЭС.

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Государственный департамент США призывает Россию воздерживаться от шагов, способных вызвать ядерный инцидент на Запорожской атомной электростанции. Для предотвращения потенциальной угрозы необходимо вернуть контроль над станцией в компетентные руки украинских властей. Об этом заявил представитель Государственного департамента США Мэтью Миллер.

Согласно его заявлению, Вашингтон тщательно следит за обстановкой на ЗАЭС.

Представитель Государственного департамента США вновь обратился к России с требованием о выводе своего персонала из украинской атомной электростанции.

"Мы продолжаем следить за условиями на станции", – отметил Миллер.

По словам представителя государственного ведомства США, официальный отчет МАГАТЭ обнадеживающе утверждает, что ущерб, причиненный атакой беспилотного летательного аппарата, не представлял угрозы для ядерной безопасности.

Напомним, что 7 апреля на территории захваченной ЗАЭС произошел взрыв — сдетонировал дрон. Представители МАГАТЭ стали свидетелями инцидента. Россияне обвинили в атаке Украину.

Также представитель ГУР МОУ Андрей Юсов заявил, что Украина не причастна к взрыву на территории оккупированной россиянами Запорожской атомной станции, а Россия периодически устраивает провокации на территории АЭС.