"Украина не причастна": в ГУР высказались о взрыве дрона на ЗАЭС

Российские удары по территории украинской атомной станции, как и размещение там войск и вооружения являются постоянной преступной практикой оккупантов, говорят в ГУР.

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Украина не причастна к взрыву на территории оккупированной россиянами Запорожской атомной станции, а Россия периодически устраивает провокации на территории АЭС. Об этом в комментарии "Украинской правде" сказал представитель ГУР МОУ Андрей Юсов.

"Украина не причастна ни к каким вооруженным провокациям на территории незаконно оккупированной Россией ЗАЭС", — сказал Юсов.

Он добавил, что российские оккупанты в очередной раз подвергают опасности ядерный объект, гражданское население и окружающую среду Европы.

"Российские удары, в частности, имитационные, по территории украинской атомной станции, как и размещение там войск и вооружения, минирование объектов ЗАЭС давно уже является известной и постоянной преступной практикой оккупантов. Россия должна вывести войска со всех объектов ЗАЭС, только это позволит восстановить соблюдение всех необходимых международных норм и контроля над важным объектом атомной энергетики", — сказал представитель украинской военной разведки.

Напомним, что 7 апреля на территории захваченной ЗАЭС произошел взрыв — сдетонировал дрон. Представители МАГАТЭ стали свидетелями инцидента. Россияне обвинили в атаке Украину.

В докладе МАГАТЭ от 28 марта говорится, что ВС РФ активизировали обстрелы с территории Запорожской АЭС, из-за чего объект находится в опасности.