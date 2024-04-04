ЗАЭС на грани очередного блэкаута: есть угроза аварийной ситуации, – "Энегоатом"

По данным энергетической компании, на данный момент Запорожская АЭС соединена с украинской энергосистемой только одной линией электропередачи – ВЛ-750кВ "Днепровская".

Related video

В четверг, 4 апреля, в результате обстрелов Вооруженных сил Российской Федерации, на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) отключилась внешняя воздушная линия ВЛ-330кВ "Запорожская ТЭС — Ферросплавная", из-за чего станция оказалась на грани блэкаута. Об этом сообщила пресс-служба "Энегоатома".

Сообщается, что через линию ВЛ-330кВ "Запорожская ТЭС – Ферросплавная" ЗАЭС получала питание от энергосистемы Украины. На данный момент станция соединена с украинской энергосистемой только одной линией электропередачи – ВЛ-750кВ "Днепровская".

Важно

МАГАТЭ приняло резолюцию и призвало Россию срочно вывезти войска с Запорожской АЭС

В компании подчеркнули, что сложившаяся ситуация в очередной раз грозит аварийной ситуацией на оккупированной ЗАЭС. С начала российской оккупации на станции уже было зафиксировано восемь полных блэкаутов и один частичный.

"В случае отключения этой — последней — линии связи с отечественной энергосетью станция окажется на грани очередного блэкаута", — говорится в публикации.

"Энегоатом" призвал к выведению российских войск с территории ЗАЭС и возвращению атомной станции под полный контроль Киева.

Напомним, во время масштабной ракетной атаки на Украину 22 марта отключилась внешняя воздушная линия ВЛ-750кВ "Днепровская", соединяющая временно оккупированную Запорожскую АЭС с объединенной энергосистемой Украины.

В докладе МАГАТЭ от 28 марта говорится, что ВС РФ активизировали обстрелы с территории Запорожской АЭС, из-за чего объект находится в опасности.