ЗАЕС на межі чергового блекауту: є загроза аварійної ситуації, — "Енегоатом"

За даними енергетичної компанії, наразі Запорізька АЕС з'єднана з українською енергосистемою тільки однією лінією електропередачі — ПЛ-750кВ "Дніпровська".

Related video

У четвер, 4 квітня, внаслідок обстрілу Збройних сил Російської Федерації, на Запорізькій атомній електростанції (ЗАЕС) відключилася зовнішня повітряна лінія ПЛ-330кВ "Запорізька ТЕС — Феросплавна", через що станція опинилася на межі блекауту. Про це повідомила пресслужба "Енегоатому".

Повідомляється, що через лінію ПЛ-330кВ "Запорізька ТЕС — Феросплавна" ЗАЕС отримувала живлення від енергосистеми України. Наразі станція з'єднана з українською енергосистемою тільки однією лінією електропередачі — ПЛ-750кВ "Дніпровська".

Важливо

МАГАТЕ ухвалило резолюцію та закликало Росію терміново вивезти війська з Запорізької АЕС

У компанії підкреслили, що ситуація, яка склалася, вкотре загрожує аварійною ситуацією на окупованій ЗАЕС. Від початку російської окупації на станції вже було зафіксовано вісім повних блекаутів і один частковий.

"У разі відключення цієї — останньої — лінії зв'язку з вітчизняною енергомережею станція опиниться на межі чергового блекауту", — йдеться в публікації.

"Енергоатом" закликав до виведення російських військ із території ЗАЕС і повернення атомної станції під повний контроль Києва.

Нагадаємо, під час масштабної ракетної атаки на Україну 22 березня відключилася зовнішня повітряна лінія ПЛ-750кВ "Дніпровська", що з'єднує тимчасово окуповану Запорізьку АЕС з об'єднаною енергосистемою України.

У доповіді МАГАТЕ від 28 березня йдеться, що ЗС РФ активізували обстріли з території Запорізької АЕС, через що об'єкт перебуває в небезпеці.