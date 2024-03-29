Вибухи та стрілянина: РФ активізувала обстріли з території Запорізької АЕС, — МАГАТЕ

Експерти МАГАТЕ не мають доступу до турбінних залів ЗАЕС, де помітили військових і техніку ЗС РФ. На станції вмикався сигнал повітряної тривоги.

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У Міжнародному агентстві з атомної енергії (МАГАТЕ) стурбовані, що протягом останніх кількох днів березня на Запорізькій АЕС лунали сигнали повітряної тривоги та стаються обстріли. Через активізацію ЗС РФ об'єкт знов перебуває в небезпеці. Про поточну ситуацію на ЗАЕС ідеться у доповіді МАГАТЕ, опублікованій 28 березня.

У доповіді описали кілька надзвичайних подій на атомній станції, які їх схвилювали і примусили дещо змінити робочі плани. Наприклад, протягом останнього тижня вони час від часу чули гучні звуки. В одному випадку є впевненість, що то були звуки роботи артилерії. Також незвичні ситуації стались 22 та 27 березня — чули стрілянину. Ще один інцидент — повітряна тривога, пов'язана з авіанальотом: у зв'язку з цим експертам навіть довелось відкласти виконання деяких завдань.

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Втім, не зважаючи на труднощі, МАГАТЕ продовжила працювати на станції. Зокрема, відвідала майданчик реактора №5 (подивились, чи нормальний рівень води в басейні відпрацьованого палива) та майданчик реактора №4 (перевірили, чи налагоджений дизель-генератор). Водночас на реакторі №5, а пізніше — №6, будуть осушувати та очищати спринклерні басейни.

Експерти наголосили, що російські окупанти не допускають їх на всі об'єкти станції. Серед іншого — немає доступу до кількох турбінних залів, ставка-охолоджувача, підстанції 330 кВ. З дописів у соцмережах стало відомо, що у деяких турбінних залах ЗС РФ помітили "присутність військ і техніки".

Генеральний секретар МАГАТЕ Рафаель Гроссі зауважив, що Запорізька АЕС була в особливій небезпеці на минулому тижні. Також він визнав загрозу для станції, яка два роки перебуває у зоні бойових дій внаслідок вторгнення РФ.

"Вже понад два роки ядерна безпека і безпека в Україні знаходяться під постійною загрозою. Поки що нам вдалося стабілізувати ситуацію, але, як ми знову переконалися минулого тижня, ядерна безпека та захист в Україні залишаються надзвичайно вразливими", — наголосив Гроссі.

Ситуація на Запорізькій АЕС — деталі

Зазначимо, Запорізька АЕС перебуває в окупації з березня 2022 року. На територію станції введено підрозділи ЗС РФ та працівників "Росатома". Весною 2023 року вдалось домовитись, що на станції перебуватимуть представники МАГАТЕ, які стежитимуть за безпекою. Один з об'єктів, за яким вони мають наглядати — охолоджувальний ставок, який обмілів внаслідок підриву росіянами греблі Каховської ГЕС. В лютому 2024 року військовий експерт та екскомандир загону "Айдар" Євген Дикий оцінив наслідки можливої аварії на ядерному об'єкті.

Під час масованої російської повітряної атаки 22 березня отримала пошкодження лінія ПС-330кВ, яка живить станцію. Голова Запорізької ОВА Іван Федоров заявив, що ЗАЕС опинилась на межі блекауту.

Нагадуємо, РФ продовжує обстрілювати енергетику України. Під час повітряного удару в ніч на 29 березня ворог знов цілився у енергетичні об'єкти: проблеми з електропостачанням з'явились на Дніпропетровщині. Тим часом росіяни знищили усі підстанції і ТЕЦ, які живили Харків. Згідно з даними місцевої влади, частина харків'ян досі не мають світла.