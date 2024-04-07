"Україна не причетна ": в ГУР висловилися щодо вибуху дрона на ЗАЕС

Російські удари по території української атомної станції, як і розміщення там військ та озброєння є постійною злочинною практикою окупантів, кажуть в ГУР.

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Україна не причетна до вибуху на території окупованої росіянами Запорізької атомної станції, а Росія періодично влаштовує провокації на території АЕС. Про це в коментарі "Українській правді" сказав представник ГУР МОУ Андрій Юсов.

"Україна не причетна до жодних збройних провокацій на території незаконно окупованої Росією ЗАЕС", — сказав Юсов.

Він додав, що російські окупанти вкотре наражають на небезпеку ядерний об'єкт, цивільне населення та навколишнє середовище Європи.

"Російські удари, зокрема, імітаційні, по території української атомної станції, як і розміщення там військ та озброєння, мінування об'єктів ЗАЕС давно вже є відомою та постійною злочинною практикою окупантів. Росія має вивести війська з усіх об'єктів ЗАЕС, лише це дозволить відновити дотримання усіх необхідних міжнародних норм та контролю над важливим об'єктом атомної енергетики", — сказав представник української військової розвідки.

Нагадаємо, що 7 квітня на території захопленої ЗАЕС стався вибух — здетонував дрон. Представники МАГАТЕ стали свідками інциденту. Росіяни звинуватили в атаці Україну.

У доповіді МАГАТЕ від 28 березня йдеться, що ЗС РФ активізували обстріли з території Запорізької АЕС, через що об'єкт перебуває в небезпеці.