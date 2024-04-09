"Продовжуємо стежити": США відреагували на удар дрона по Запорізькій АЕС

За словами прес-секретаря Державного департаменту Метью Міллера, США вкотре закликали Росію вивести свій персонал із території української АЕС.

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Державний департамент США закликає Росію утримуватися від кроків, здатних спричинити ядерний інцидент на Запорізькій атомній електростанції. Для запобігання потенційній загрозі необхідно повернути контроль над станцією в компетентні руки української влади. Про це заявив представник Державного департаменту США Метью Міллер.

Згідно з його заявою, Вашингтон ретельно стежить за обстановкою на ЗАЕС.

Представник Державного департаменту США знову звернувся до Росії з вимогою про виведення свого персоналу з української атомної електростанції.

"Ми продовжуємо стежити за умовами на станції", — зазначив Міллер.

За словами представника державного відомства США, офіційний звіт МАГАТЕ обнадійливо стверджує, що збиток, заподіяний атакою безпілотного літального апарату, не становив загрози для ядерної безпеки.

Нагадаємо, що 7 квітня на території захопленої ЗАЕС стався вибух — здетонував дрон. Представники МАГАТЕ стали свідками інциденту. Росіяни звинуватили в атаці Україну.

Також представник ГУР МОУ Андрій Юсов заявив, що Україна не причетна до вибуху на території окупованої росіянами Запорізької атомної станції, а Росія періодично влаштовує провокації на території АЕС.