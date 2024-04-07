На Запорізькій АЕС вибухнув дрон: в МАГАТЕ висловили стурбованість
У відповідь на інцидент у МАГАТЕ закликали утриматися від дій, які суперечать п'яти принципам організації та порушують ядерну безпеку.
На території захопленої окупантами Запорізької атомної електростанції стався вибух — здетонував дрон. Представники МАГАТЕ стали свідками інциденту. Про це повідомили на сторінці МАГАТЕ в Х (твітері).
Голова Міжнародного агентства ООН з атомної енергії Рафаель Гроссі підтвердив, що на території Запорізької атомної електростанції вибухнув дрон. Гроссі не уточнив, яка зі сторін конфлікту його запустила.Важливо
"ЗАЕС проінформувала експертів МАГАТЕ про те, що на території станції сьогодні здетонував дрон. Таку детонацію спостерігали і ми. Я закликаю утримуватися від дій, які суперечать п'яти принципам МАГАТЕ та порушують ядерну безпеку", — звернувся Рафаель Гроссі.
Зазначається, що йшлося про один дрон.
Українська сторона поки інцидент на Запорізькій АЕС не коментувала.
У четвер, 4 квітня, внаслідок обстрілу ЗС РФ, на Запорізькій атомній електростанції відключилася зовнішня повітряна лінія ПЛ-330кВ "Запорізька ТЕС — Феросплавна", через що станція опинилася на межі блекауту.
Нагадаємо, під час масштабної ракетної атаки РФ на територію України 22 березня відключилася зовнішня повітряна лінія ПЛ-750кВ "Дніпровська", яка з'єднує тимчасово окуповану Запорізьку АЕС з об'єднаною енергосистемою України.
У доповіді МАГАТЕ від 28 березня йдеться, що російські війська активізували обстріли з території Запорізької АЕС, через що об'єкт перебуває в небезпеці.