На Запорізькій АЕС вибухнув дрон: в МАГАТЕ висловили стурбованість

У відповідь на інцидент у МАГАТЕ закликали утриматися від дій, які суперечать п'яти принципам організації та порушують ядерну безпеку.

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На території захопленої окупантами Запорізької атомної електростанції стався вибух — здетонував дрон. Представники МАГАТЕ стали свідками інциденту. Про це повідомили на сторінці МАГАТЕ в Х (твітері).

Голова Міжнародного агентства ООН з атомної енергії Рафаель Гроссі підтвердив, що на території Запорізької атомної електростанції вибухнув дрон. Гроссі не уточнив, яка зі сторін конфлікту його запустила.

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"ЗАЕС проінформувала експертів МАГАТЕ про те, що на території станції сьогодні здетонував дрон. Таку детонацію спостерігали і ми. Я закликаю утримуватися від дій, які суперечать п'яти принципам МАГАТЕ та порушують ядерну безпеку", — звернувся Рафаель Гроссі.

Зазначається, що йшлося про один дрон.

Українська сторона поки інцидент на Запорізькій АЕС не коментувала.

У четвер, 4 квітня, внаслідок обстрілу ЗС РФ, на Запорізькій атомній електростанції відключилася зовнішня повітряна лінія ПЛ-330кВ "Запорізька ТЕС — Феросплавна", через що станція опинилася на межі блекауту.

Нагадаємо, під час масштабної ракетної атаки РФ на територію України 22 березня відключилася зовнішня повітряна лінія ПЛ-750кВ "Дніпровська", яка з'єднує тимчасово окуповану Запорізьку АЕС з об'єднаною енергосистемою України.

У доповіді МАГАТЕ від 28 березня йдеться, що російські війська активізували обстріли з території Запорізької АЕС, через що об'єкт перебуває в небезпеці.