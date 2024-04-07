На Запорожской АЭС взорвался дрон: в МАГАТЭ выразили обеспокоенность

В ответ на инцидент в МАГАТЭ призвали воздержаться от действий, которые противоречат пяти принципам организации и нарушают ядерную безопасность.

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На территории захваченной оккупантами Запорожской атомной электростанции произошел взрыв — сдетонировал дрон. Представители МАГАТЭ стали свидетелями инцидента. Об этом сообщили на странице МАГАТЭ в Х (твиттере.

Глава Международного агентства ООН по атомной энергии Рафаэль Гросси подтвердил, что на территории Запорожской атомной электростанции взорвался дрон. Гросси не уточнил, какая из сторон конфликта его запустила.

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"ЗАЭС проинформировала экспертов МАГАТЭ о том, что на территории станции сегодня сдетонировал дрон. Такую детонацию наблюдали и мы. Я призываю воздерживаться от действий, которые противоречат пяти принципам МАГАТЭ и нарушают ядерную безопасность", — обратился Рафаэль Гросси.

Отмечается, что речь шла об одном дроне.

Украинская сторона пока инцидент на Запорожской АЭС не комментировала.

В четверг, 4 апреля, в результате обстрела ВС РФ, на Запорожской атомной электростанции отключилась внешняя воздушная линия ВЛ-330кВ "Запорожская ТЭС — Ферросплавная", из-за чего станция оказалась на грани блэкаута .

Напомним, во время масштабной ракетной атаки РФ на территорию Украины 22 марта отключилась внешняя воздушная линия ВЛ-750кВ "Днепровская", которая соединяет временно оккупированную Запорожскую АЭС с объединенной энергосистемой Украины.

В докладе МАГАТЭ от 28 марта говорится, что российские войска активизировали обстрелы с территории Запорожской АЭС, из-за чего объект находится в опасности.