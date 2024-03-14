"Зафиксирован обстрел": россияне сообщили об атаке БПЛА на Запорожскую АЭС (фото)

По утверждению "администрации" захваченной станции, в районе забора, за которым размещены баки с дизельным топливом, якобы было сброшено безоболочное взрывное устройство.

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Оккупационная администрация захваченной Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС), что в Энергодаре Запорожской области, заявила об атаке на объект. Соответствующее сообщение т.н. "пресс-служба" станции опубликовала 14 марта.

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Ядерное топливо на исходе: что происходит на ЗАЭС и чем угрожает

Утверждается, что Вооруженные силы Украины с помощью дрона якобы сбросили взрывное устройство в пяти метрах от топливохранилища.

"Зафиксирован обстрел объектов критической инфраструктуры станции. В район забора, за которым размещены баки с дизельным топливом, было сброшено безоболочное взрывное устройство. Если бы попали в баки – это могло бы привести к печальным последствиям", — говорится в сообщении.

Место якобы "прилета" боеприпаса Фото: Скриншот

При этом "чиновники" оккупационной администрации Энергодара и Запорожской области не комментировали данный инцидент. Также нет соответствующих сообщений от МАГАТЭ, а также Минэнерго Украины и украинской компании "Энергоатом".

Ситуация на ЗАЭС

Ранее в "Энергоатоме" сообщали, что после истечения шестилетнего срока пребывания ядерного топлива во всех шести реакторах оккупированной Запорожской АЭС, его последующая эксплуатация может привести к разрушению целостности топливных элементов. Как следствие, это может стать причиной радиационной аварии.

Министр энергетики Герман Галущеко отмечал в конце января, что ситуация на станции постоянно ухудшается, так как оккупанты скрывают фактическое положение дел. Потому безопасность Европы зависит от того, насколько быстро россияне покинут ЗАЭС.