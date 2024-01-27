"Движется к инциденту": Галущенко прокомментировал обстановку на ЗАЭС

По словам министра энергетики Украины Германа Галущенко, безопасность континента зависит от того, насколько быстро оккупанты отсюда уйдут.

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Два года назад российские военные оккупировали Запорожскую АЭС, создав тем самым серьезную угрозу безопасности для всего континента. Об этом сообщил министр энергетики Украины Герман Галущенко в эфире телемарафона.

"Там постоянно становится хуже. Во-первых, было уже 8 блэкаутов Запорожской АЭС. Они (россияне, — ред.) скрывают фактическое положение дел на станции. Соответственно, если эксперты МАГАТЭ видят деградацию оборудования на станции и это они видят, то вопрос в том, что безопасность континента в принципе зависит от того, насколько быстро они (оккупанты, — ред.) отсюда уйдут", — сказал министр.

Галущенко подчеркнул, что ближе к предстоящей второй годовщине вторжения России Украина ожидает визита генерального директора МАГАТЭ Рафаэля Гросси на Запорожскую АЭС, которая находится под оккупацией.

"Это уже два года станция в оккупации. К сожалению, это время, оно движется к инциденту. Вопрос, когда это произойдет", — заявил он.

Министр также отметил, что российские военные продолжают оказывать давление на украинский персонал. Эту информацию также подтверждают данные украинской разведки.

Напомним, 6 декабря 2023 года сообщалось, что российские оккупанты едва не вызвали выброс ядерного топлива на ЗАЭС. На атомной станции исчезло питание от украинской основной линии 750 кВ, а перед этим была отключена линия 330 кВ. Из-за этого станция была полностью обесточена.

2 декабря в "Энергоатоме" заявляли, что на ЗАЭС едва не произошла радиационная авария. Противник не заинтересован в безопасности на станции, говорил Петр Котин, поэтому риск будет оставаться до тех пор, пока контроль находится в руках противника.