"Рухається до інциденту": Галущенко прокоментував обстановку на ЗАЕС

За словами міністра енергетики України Германа Галущенка, безпека континенту залежить від того, наскільки швидко окупанти звідси підуть.

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Два роки тому російські військові окупували Запорізьку АЕС, створивши серйозну загрозу безпеці для всього континенту. Про це повідомив міністр енергетики України Герман Галущенко в ефірі телемарафону.

"Там постійно стає гірше. По-перше, було вже 8 блекаутів Запорізької АЕС. Вони (росіяни, — ред.) приховують фактичний стан справ на станції. Відповідно, якщо експерти МАГАТЕ бачать деградацію обладнання на станції, і це вони бачать, то питання в тому, що безпека континенту в принципі залежить від того, наскільки швидко вони (окупанти, — ред.) звідси підуть", — сказав міністр.

Галущенко наголосив, що ближче до майбутньої другої річниці вторгнення Росії Україна очікує на візит генерального директора МАГАТЕ Рафаеля Гроссі на Запорізьку АЕС, яка перебуває під окупацією.

"Це вже два роки станція в окупації. На жаль, цей час, він рухається до інциденту. Питання, коли це станеться", — заявив він.

Міністр також зазначив, що російські військові продовжують чинити тиск на український персонал. Цю інформацію також підтверджують дані української розвідки.

Нагадаємо, 6 грудня 2023 року повідомлялося, що російські окупанти ледь не спричинили викид ядерного палива на ЗАЕС. На атомній станції зникло живлення від української основної лінії 750 кВ, а перед цим було відключено лінію 330 кВ. Через це станція була повністю знеструмлена.

2 грудня в "Енергоатомі" заявляли, що на ЗАЕС ледь не сталася радіаційна аварія. Противник не зацікавлений у безпеці на станції, говорив Петро Котін, тому ризик залишатиметься доти, доки контроль перебуватиме в руках противника.