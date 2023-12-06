Окупанти ледь не спричинили викид ядерного палива на ЗАЕС: подробиці

На атомній станції зникло живлення від української основної лінії 750 кВ, а перед цим була відключена лінія 330 кВ. Через це станція була повністю знеструмлена.

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На Запорізькій атомній електростанції в ніч проти 2 грудня сталося знеструмлення. Це загрожувало викидом радіації у повітря. Були проведені аварійні заходи і ЗАЕС підключили до однієї лінії електропередачі. Про це в ефірі телемарафону розповів в. о. голови Держатомрегулювання Олег Коріков.

За його словами, у ніч проти 2 грудня на ЗАЕС зникло живлення від української основної лінії 750 кВ. Перед цим була відключена лінія 330 кВ. Через це станція була повністю знеструмлена і переведена на живлення генераторів. Згодом живлення від лінії 750 кВ поновили, однак заживити ЗАЕС від лінії 330 кВ через постійні обстріли неможливо.

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Сама ж станція, яку окупували російські загарбники, експлуатується, і всі її 6 енергоблоків завантажені ядерним паливом.

"У будь-якому випадку це небезпечно, оскільки виділяється залишкове тепло, яке необхідно відводити у навколишнє середовище. Для цього цілий комплекс обладнання та систем спроєктований і має експлуатуватися та обслуговуватися належним чином. Цього зараз не відбувається. Наведу приклад: кожен енергоблок зараз виділяє теплову енергію в обсязі приблизно 700 кВт. Цю енергію потрібно розсіювати, якщо тепло не відводити температура зросте і може відбутися пошкодження ядерного палива з вірогідним викидом радіації в навколишнє середовище", — зазначив в. о. голови Держатомрегулювання.

Олег Коріков зазначив, що на ЗАЕС вкрай важливо підтримувати електричну напругу через насосне обладнання, яке перекачує воду і має електричний привід.

Нагадаємо, що 2 грудня Запорізька АЕС була на межі ядерної та радіаційної аварії. Дві лінії електропередач були обірвані та знеструмлені. Через це на електростанції стався повний блекаут, і вона перейшла на живлення від 20 дизельних генераторів.

Раніше повідомлялося, що 1 грудня на тимчасово захопленій ЗАЕС стався повний блекаут. Зв’язок із українською енергосистемою вдалося поновити лише о сьомій ранку 2 грудня.