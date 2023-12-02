"Загроза повторення Фукусіми": у Міненерго розповіли про ситуацію на ЗАЕС (відео)

За словами міністра енергетики Германа Галущенка, на Запорізькій АЕС стався вже восьмий блекаут. Він зазначив, що кожна така ситуація може спричинити аварію.

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Відключення електрики на Запорізькій атомній електростанції (ЗАЕС) може спровокувати аварію. Про це сказав міністр енергетики України Герман Галущенко в ефірі телемарафону 2 грудня.

Глава Міненерго зазначив, що вночі на території ЗАЕС стався вже восьмий блекаут. За його словами, ця ситуація вимагає більш "жорсткої реакції" на діяльність РФ у районі станції.

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"Кожен блекаут — це загроза аварії. Кожен блекаут — це ситуація на межі повторення Фукусіми в Україні", — заявив міністр.

Галущенко попередив, що в разі аварії наслідки можуть зачепити не тільки територію України, а й її найближчих сусідів. Згідно з розрахунками, зробленими 2023 року, радіація, ймовірно, поширюватиметься переважно в західному напрямку.

За даними міністра, електропостачання на станції вже відновлено.

Герман Галущенко про ситуацію на ЗАЕС

Нагадаємо, 1 грудня на окупованій Запорізькій АЕС стався повний блекаут. Увечері стався обрив лінії електропередачі "Запорізька ТЕС — Феросплавна" напругою 330 кВ, через яку ЗАЕС отримувала живлення від української енергосистеми.

В "Енергоатомі" заявили, що найбільша загроза безпеціу відповідному стані атомної станції існує на 4 енергоблоці. Російські окупанти тримають його в гарячому стані. Відтак, у разі блекауту на АЕС головні циркуляційні насоси, які охолоджують реактор, перестають працювати.