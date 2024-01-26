"Розхитують ситуацію": на ЗАЕС збільшився ризик ядерної катастрофи, — "Енергоатом"

За словами в.о. голови компанії Петра Котіна, найближчим часом закінчиться термін зберігання палива на всіх шести реакторах, але противник продовжує погіршувати ситуацію.

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Російські окупанти продовжують тимчасово контролювати Запорізьку атомну електростанцію, внаслідок чого існує нова загроза ядерній та радіаційній безпеці. Про це заявив в.о. голови правління АТ "НАЕК "Енергоатом" Петро Котін у Telegram-каналі 26 січня.

За його словами, найближчим часом має спливти дозволений виробником термін перебування ядерного палива в усіх шести реакторах тимчасово окупованої атомної електростанції. Термін його зберігання — 6 років.

Відповідно, продовжують в "Енергоатомі", подальша експлуатація такого палива порушує умови технічних специфікацій, які встановлені з урахуванням норм безпеки.

Тобто в результаті це може призвести до руйнування цілісності паливних елементів і радіаційної аварії.

"Спроби загарбників почергово переводити енергоблоки ЗАЕС зі стану "холодний зупин" у "гарячий" ще більше розхитують ситуацію, не кажучи вже про відверте порушення умов ліцензій Держатомрегулювання на експлуатацію цих ядерних установок, тобто водночас і вимог українського, і міжнародного законодавства", — заявив Петро Котін.

В "Енергоатомі" розповіли про нову небезпеку для Запорізької АЕС через окупантів (ілюстративне зображення) Фото: Скриншот

Нагадаємо, 6 грудня 2023 року повідомлялося, що російські окупанти ледь не спричинили викид ядерного палива на ЗАЕС. На атомній станції зникло живлення від української основної лінії 750 кВ, а перед цим було відключено лінію 330 кВ. Через це станція була повністю знеструмлена.

2 грудня в "Енергоатомі" заявляли, що на ЗАЕС ледь не сталася радіаційна аварія. Противник не зацікавлений у безпеці на станції, говорив Петро Котін, тому ризик залишатиметься доти, доки контроль перебуватиме в руках противника.