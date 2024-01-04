Реакторні зали під замком. У МАГАТЕ з'явилися нові обмеження на Запорізькій АЕС, що приховує РФ

Уперше за час повномасштабної війни західні спостерігачі не потрапили в реакторні зали трьох енергоблоків атомної електростанції. Експерти з питань ядерної безпеки б'ють на сполох: світ може не дізнатися про нові проблеми та ризики. Фокус розбирався, до чого призведе відсутність контролю над об'єктом.

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Російські окупанти вперше за період великої війни в Україні заборонили експертам Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) перевірити реакторні зали трьох енергоблоків Запорізької атомної електростанції (ЗАЕС) в Енергодарі. Спостерігачі не можуть потрапити на об'єкти вже два тижні.

ЗС РФ також обмежили доступ до деяких машинних залів ЗАЕС, зокрема до приміщень третього, четвертого і шостого реакторів минулого тижня. Експерти МАГАТЕ все ще очікують доступу на дахи реакторів, але їм відмовляють із "причин безпеки".

Запорізька АЕС перебуває в зоні бойових дій. Команда МАГАТЕ останніми тижнями чула регулярні вибухи на відстані від об'єкта. Електроенергія часто відключається, через що ситуація з безпекою на найбільшій АЕС у Європі погіршується. Постійна подача електроенергії потрібна для охолодження реакторів та інших важливих функцій.

Четвертий енергоблок перебуває в гарячій зупинці, виробляючи пар і гарячу воду для обігріву будинків Енергодара. П'ять із шести реакторів ЗАЕС перебувають у холодній зупинці, заглушеному режимі з низькою температурою і тиском води, яка його охолоджує. У цей період ядерний реактор не генерує електроенергію.

Часте і безконтрольне перемикання з холодного в гарячий зупин викликало у парогенераторів у четвертому, п'ятому і шостому енергоблоках протікання теплоносія, каже Фокусу завідувач відділенням атомної енергетики Інституту проблем безпеки атомних електростанцій НАН України Володимир Борисенко.

"Може через це росіяни і не пустили фахівців МАГАТЕ. У західних фахівців є своє обладнання для перевірки неполадок. Приховують від світу нові проблеми", — розповів учений Фокусу.

Наскільки добре обслуговується Запорізька АЕС?

На додачу до проблем з відключеннями електроенергії додається невміння росіян якісно обслуговувати атомну станцію. Оглянувши приміщення систем безпеки шостого енергоблоку, західні експерти побачили відкладення борної кислоти на клапанах і насосах обладнання, і на підлогах у приміщеннях. Джерелом витоку був резервуар для зберігання борної кислоти, його ремонт заплановано не одразу, а в рамках технічного обслуговування системи.

"Такі події вимагають належної та своєчасної уваги, розслідування та реагування, щоб запобігти більш серйозним наслідкам", — вказує агентство.

У гарячій зупинці енергоблоки можуть працювати кілька днів, а вони так уже понад рік працюють. Перевантаження впливає на хімічний склад води в теплоносії, до якої висуваються високі вимоги за регламентом. Якщо вона почне витікати, додати новий обсяг непросто, підкреслює Володимир Борисенко.

Нормальне техобслуговування ЗАЕС передбачає дрібний ремонт клапанів, перемикачів і заміни масла для змащення систем. Без навченого персоналу все це зробити неможливо.

"На станції ми бачимо критичну нестачу робітників. Якщо раніше на кожному енергоблоці працювало до тисячі осіб, то сьогодні на всіх блоках залишилося не більше ніж дві тисячі осіб", — додає він

ЗАЕС перевели у стадію деградації

За оцінками експерта з питань ядерної енергетики та безпеки Ольги Кошарної, обладнання атомної станції перебуває у стадії деградації через відсутність техобслуговування. Росіяни не провели капітальний ремонт першого, другого і п'ятого енергоблоків, середній ремонт третього, четвертого і шостого реакторних блоків, а також компенсаторів тиску, циркулярних насосів і теплообмінників, зазначає вона.

Експерти МАГАТЕ з літа минулого року хотіли отримати доступ до дахів реакторних відділень, але їх не пускали. Експерт нагадує, що британська розвідка МІ-6 не раз повідомляла про обладнання вогневих позицій ЗС РФ на дахах енергоблоків.

"Це заявлялося на засіданні Ради безпеки ООН представницею Великої Британії. Тому є докази. У машинні зали також не пускають експертів МАГАТЕ. Ставок-охолоджувач, система охолодження, басейни-розбризкувачі були заміновані. Люди бачили дроти, їх не допускали до огляду цих басейнів", — пояснила Кошарна Фокусу.

Окупаційне керівництво станції системно прагне головної мети — приєднати ЗАЕС до резервної лінії 330 кВ, яка йде від енергосистеми Росії.

Нагадаємо, в ніч на 2 грудня минулого року Запорізьку АЕС відключили від української основної лінії 750 кВ, з'явилася загроза викиду радіації в повітря. Станцію переводили на живлення від генераторів.

У Міністерстві енергетики України того дня заявили, що кожен блекаут — це загроза аварії на ЗАЕС. За словами міністра енергетики Германа Галущенка, тоді цілком реально могла повторитися аварія на японській АЕС Фукусіма-1.