Взрывы дронов на Запорожской АЭС: в ГУР рассказали о ситуации на станции

Россия неоднократно проводила как имитационные, так и настоящие удары по Запорожской станции, даже когда она уже была захвачена российскими войсками, говорит Андрей Юсов.

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В результате взрывов дронов над территорией захваченной оккупантами Запорожской атомной станции 7 апреля утечек реагентов не зафиксировано, правда, из-за действий российских оккупантов ситуация с безопасностью на АЭС постоянно ухудшается. Об этом в комментарии NV 8 апреля сказал представитель ГУР Минобороны Украины Андрей Юсов.

"Снова и снова они [россияне] возвращаются к попыткам проводить провокации с тем, чтобы обвинять в них Украину. Хотя зафиксировано, что именно Россия неоднократно проводила как имитационные, так и настоящие удары по Запорожской станции, даже когда она уже была захвачена российскими войсками. Они располагали там свои войска и технику, что является грубым нарушением международного законодательства, в частности, в сфере атомного права", — сказал Юсов.

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"Украина не причастна": в ГУР высказались о взрыве дрона на ЗАЭС

Он отметил, что Россия систематически совершает преступления на станции, в частности, оккупанты заминировали территории ЗАЭС, что подтверждают международные эксперты. Также российские захватчики запускали БпЛА с территории станции.

"В очередной раз она [Россия] повторяет провокацию на украинском ядерном объекте, для того, чтобы обвинить Украину. Хотя весь мир знает, что именно российские захватчики несут ответственность за то катастрофическое состояние, которое складывается на территории Запорожской атомной станции", — добавил представитель разведки.

Взрывы на Запорожской АЭС

Напомним, что 7 апреля в МАГАТЭ подтвердили, что представители миссии стали свидетелями взрывов на территории Запорожской АЭС. В ответ на инцидент в МАГАТЭ призвали воздержаться от действий, которые противоречат пяти принципам организации и нарушают ядерную безопасность.

Первую атаку по станции нанесли по территории неподалеку от столовой, из-за чего три сотрудника получили ранения. В то же время в "Росатоме" не уточнили, какое именно оружие было применено для нанесения удара