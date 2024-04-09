Повторний удар дронів по ЗАЕС: в ГУР пояснили мотиви російських провокацій (відео)

Попереднє повідомлення РФ про начебто появу БПЛА на Запорізькій АЕС з'явилось рівно місяць тому, у березні 2024 року. В ГУР підтвердили, що росіяни регулярно вкидають такі заяви, щоб звинуватити Україну.

Related video

Вдень 9 квітня відбулась повторна атака дронів на територію Запорізької АЕС. Атака відбулась саме тоді, коли на території станції перебував представник адміністрації президента РФ та генеральний директор "Росатома" Сергій Кирієнко. В Головному управлінні розвідки (ГУР) Міноборони пояснили, що росіяни імітують удари БПЛА, щоб перекласти відповідальність на Україну. Про деталі планів Кремля ідеться у коментарі представника ГУР Андрія Юсова, який пролунав у ефірі всеукраїнського телемарафону.

Юсов заявив, що в ГУР очікують нову хвилю провокацій Росії проти України. Задля цього росіяни імітують атаки дронів по Запорізькій АЕС. Тим часом саме окупанти контролюють всю територію і загрожують ядерній безпеці, наголосив посадовець.

Важливо

"Зафіксовано обстріл": росіяни повідомили про атаку БПЛА на Запорізьку АЕС (фото)

"Ми бачимо чергову хвилю провокацій проти атомної станції. Це не перша провокація. Нічого нового тут немає. Головна мета — звинуватити Україну. Хоча весь світ знає, що саме РФ захопила ядерний об'єкт всупереч усім міжнародним правилам. Сьогодні за допомогою FPV-дронів вирішила зімітувати начебто обстріли з боку України", — пролунало на телемарафоні.

Росіяни замінували станцію, стріляють звідти з різних видів зброї, — нагадав речник ГУР. Тоді як Україна наполягає, що ніяких воєнних дій на цьому об'єкті проводитись не буде.

"Є фото та відеофіксація розміщення там живої сили, важкої техніки, мінування, регулярного запуску з території станції БпЛА, обстріли з РСЗВ та мінометні. Позиція України однозначна. По ядерних об'єктах жодних провокацій не вчиняємо. Агресор має піти із Запорізької АЕС", — підсумував Юсов.

Вибухи на ЗАЕС — коментар Юсова

Вибухи на ЗАЕС — деталі

Про подію на атомній станції розповіли о 14:29 у Telegram-каналі Державної енергетичної корпорації "Росатом". У дописі вказується, що на території об'єкта саме перебував представник Кремля Кирієнко. Також є звинувачення України і наголошується, що сталось начебто два удари: один — по навчальному центру, другий — по даху шостого реактора.

Вибухи на ЗАЕС — Кирієнко на станції 9 квітня Фото: Скриншот

Заяву "Росатома" спростували в акаунті у соцмережі X МАГАТЕ. О 13:05 там з'явилось повідомлення про появу дрона на території ЗАЕС. Вказується, що єдиний пристрій помітили біля навчального центру станції. На думку представників міжнародної організації, через сьогоднішню подію "прямої загрози ядерній безпеці немає".

Вибухи на ЗАЕС — заява МАГАТЕ 9 квітня Фото: Скриншот

На Google maps можна побачити, де саме розташований навчально-тренувальний центр ЗАЕС: за 600 м від найближчого реактора та за 1 км від берега Дніпра. Незрозуміло, як нібито український FPV-дрон міг безперешкодно пролетіти над територією, яку контролюють ЗС РФ.

Вибухи на ЗАЕС — де розташований навчальний центр Фото: Google Maps

Попередня російська провокація на ЗАЕС сталась 8 квітня. Представники Кремля заявили, що стацію атакували дрони, а в МАГАТЕ підтвердили, що начебто була якась загроза для станції. Водночас представник ГУР Міноборони заявив, що Росія і раніше проводила подібні імітаційні удари, головна мета яких — скомпрометувати Україну.

Ще одна імітація атаки БпЛА відбулась 14 березня, — раніше розповідав Фокус.

Нагадуємо, у США відреагували на заяви щодо подій на Запорізькій АЕС: заявили, що росіянам потрібно забратись зі станції. Тим часом 4 квітня атомний об'єкт опинився на межі блекауту після чергової ракетної атаки ЗС РФ по Україні.