"Зафіксовано обстріл": росіяни повідомили про атаку БПЛА на Запорізьку АЕС (фото)

За твердженням "адміністрації" захопленої станції, в районі паркану, за яким розміщені баки з дизельним пальним, нібито було скинуто безоболонковий вибуховий пристрій.

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Окупаційна адміністрація захопленої Запорізької атомної електростанції (ЗАЕС), що в Енергодарі Запорізької області, заявила про атаку на об'єкт. Відповідне повідомлення т.зв. "пресслужба" станції опублікувала 14 березня.

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Ядерне паливо закінчується: що відбувається на ЗАЕС і чим загрожує

Стверджується, що Збройні сили України за допомогою дрона нібито скинули вибуховий пристрій за п'ять метрів від паливосховища.

"Зафіксовано обстріл об'єктів критичної інфраструктури станції. У район паркану, за яким розміщені баки з дизельним пальним, було скинуто безоболонковий вибуховий пристрій. Якби влучили в баки — це могло б призвести до сумних наслідків", — ідеться в повідомленні.

Місце нібито "прильоту" боєприпасу Фото: Скриншот

При цьому "чиновники" окупаційної адміністрації Енергодара та Запорізької області не коментували цей інцидент. Також немає відповідних повідомлень від МАГАТЕ, а також Міненерго України та української компанії "Енергоатом".

Ситуація на ЗАЕС

Раніше в "Енергоатомі" повідомляли, що після закінчення шестирічного терміну перебування ядерного палива в усіх шести реакторах окупованої Запорізької АЕС, його подальша експлуатація може призвести до руйнування цілісності паливних елементів. Як наслідок, це може стати причиною радіаційної аварії.

Міністр енергетики Герман Галущеко зазначав наприкінці січня, що ситуація на станції постійно погіршується, бо окупанти приховують фактичний стан справ. Тому безпека Європи залежить від того, наскільки швидко росіяни покинуть ЗАЕС.