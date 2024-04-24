"Ждем реакции МАГАТЭ": РФ использует ЗАЭС в качестве военного объекта, — Казанский (фото)

По словам украинского журналиста, глава Чечни Рамзан Кадыров показал, что его войска дислоцируются на ЗАЭС. Это прямое доказательство нарушения правил эксплуатации атомного объекта.

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Российская армия может использовать Запорожскую атомную электростанцию в качестве военного объекта. Появились соответствующие доказательства. Об этом написал украинский журналист Денис Казанский в своем Telegram-канале.

Дело в том, что глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал в социальных сетях пост. Он гласил, что депутат парламента Чеченской Республики Магомед Ханбиев посетил зону боевых действий и встретился с чеченскими подразделениями, которые сейчас находятся на Запорожском направлении.

"Магомед Ильманович ознакомился с условиями, в которых бойцы несут службу, встретился с командирами и личным составом, находящихся здесь подразделений… В настоящий момент ребята защищают стратегически-важные объекты, в том числе Запорожскую АЭС и город Энергодар", — говорится в сообщении Рамзана Кадырова.

Российские войска могут использовать ЗАЭС в качестве военного объекта Фото: Скриншот

Журналист Денис Казанский отметил, что это прямое доказательство того, что российская армия использует захваченную украинскую АЭС в качестве военного объекта.

"Кадыров выложил пост, в котором сообщил, что боевики "Ахмата" базируются на Запорожской АЭС и показал соответствующие кадры. Ждем реакции МАГАТЭ. Тут очевидный повод для "глубокой озабоченности", — говорится в сообщении.

Российские войска могут использовать ЗАЭС в качестве военного объекта Фото: Скриншот

Напомним, 16 апреля сообщалось, что в МАГАТЭ высказали опасения по поводу ситуации на Запорожской атомной электростанции. По словам гендиректора Рафаэля Гросси, фортуна не должна решать, наступит ли следующий день. Соответственно, сейчас все усилия должны быть направлены на то, чтобы снизить риск инцидентов.

19 апреля снова появились данные, что беспилотник мог атаковать станцию, о чем заявили в МАГАТЭ. Представители оккупационной администрации ЗАЭС заявили, что дрон "нейтрализовали", но не допустили комиссию на место происшествия.