"Близко к ядерной аварии": в МАГАТЭ высказали опасения по поводу ситуации на ЗАЭС

По словам гендиректора Рафаэля Гросси, фортуна не должна решать, наступит ли следующий день. Соответственно, сейчас все усилия должны быть направлены на то, чтобы снизить риск инцидентов.

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Ситуация на Запорожской атомной электростанции, которую захватили российские оккупанты, приближается крайне близко к ядерной аварии. Об этом заявил генеральный директор компании МАГАТЭ Рафаэль Гросси.

15 апреля состоялось заседание Совета безопасности ООН, где была рассмотрена ситуация вокруг захваченной электростанции. Инициаторами такого мероприятия стали США и Словения при поддержке Франции и оно стало седьмым по счету с начала российской агрессии.

Практически год назад генеральный директор МАГАТЭ уже предлагал несколько принципов, которые гарантировали бы безопасность на ЗАЭС. Речь шла об избежании атак на станцию, хранения на территории тяжелого вооружения, отказ от провокаций. 30 мая 2023 года страны-члены Совбеза ООН согласились с правилами, включая Украину.

Уже 15 апреля, во время встречи, Рафаэль Гросси заявил о подтвержденной атаке дронами на Запорожскую АЭС. Она пришлась по вершине купола защитной оболочки здания реактора 6 блока. Несмотря на то, что повреждения являются поверхностными, этот инцидент создает опасную тенденцию, считают в МАГАТЭ.

"Мы приближаемся опасно близко к ядерной аварии. Мы не должны позволять самодовольству и фортуне решать, что произойдет завтра. Сегодня мы должны сделать все, что в наших силах, чтобы минимизировать риск аварии", — заявлял Рафаэль Гросси.

Напомним, 16 апреля сообщалось, что Совбез ООН возложил всю ответственность за провокации на ЗАЭС на Россию. Постоянный представитель ЕС при ООН Ставрос Ламбринидис отметил, что незаконный захват ЗАЭС Россией значительно повышает риски для ядерной безопасности.