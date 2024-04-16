Риск для ядерного инцидента: в США обеспокоены тем, что на ЗАЭС отсутствует квалифицированный персонал

В США называют "ужасной" ситуацию из-за того, что оккупанты запрещают доступ на АЭС украинским специалистам, которые не подписали трудовые соглашения с "Росатомом" и отказались от гражданства РФ.

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Оккупация Запорожской АЭС и отсутствие там квалифицированного персонала усиливают риски для безопасности крупного ядерного объекта в Украине. Об этом заявил заместитель постпреда США при ООН Роберт Вуд, передает "Укринформ".

"Мы обеспокоены тем, что Запорожская АЭС эксплуатируется недостаточным штатом в составе ненадлежащим образом обученных операторов, не имеющих лицензий. Это угрожающая и неустойчивая ситуация для безопасного обслуживания и эксплуатации атомной электростанции", — сказал представитель США.

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Он также назвал "ужасной" ситуацию, связанную с тем, что оккупанты запрещают доступ на АЭС украинским специалистам, которые не подписали трудовые соглашения с "Росатомом" и отказались от гражданства РФ.

"Вопиющее игнорирование Россией необходимости удерживать лицензированный и опытный персонал ставит под сомнение приверженность РФ и "Росатома" к безопасной эксплуатации атомных электростанций во всем мире. Война России и продолжение ее контроля над ЗАЭС создают чрезвычайный риск ядерного инцидента", — отметил Роберт Вуд.

Напоминаем, что по данным украинской разведки, ВС РФ готовятся к возможной провокации на территории временно оккупированной ЗАЭС с целью обвинения Украины в инциденте.

Ранее в США отреагировали на заявления о событиях на Запорожской АЭС и заявили, что россиянам нужно убраться со станции.