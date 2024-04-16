Ризик для ядерного інциденту: у США занепокоєні тим, що на ЗАЕС відсутній кваліфікований персонал
В США називають "жахливою" ситуацію через те, що окупанти забороняють доступ на АЕС українським фахівцям, які не підписали трудові угоди з "Росатомом" та відмовилися від громадянства РФ.
Окупація Запорізької АЕС та відсутність там кваліфікованого персоналу посилюють ризики для безпеки великого ядерного об’єкту в Україні. Про це заявив заступник постпреда США при ООН Роберт Вуд, передає "Укрінформ".
"Ми стурбовані тим, що Запорізька АЕС експлуатується недостатнім штатом у складі неналежним чином навчених операторів, які не мають ліцензій. Це загрозлива та нестійка ситуація для безпечного обслуговування й експлуатації атомної електростанції", — сказав представник США.Важливо
Він також назвав "жахливою" ситуацію, пов’язану із тим, що окупанти забороняють доступ на АЕС українським фахівцям, які не підписали трудові угоди з "Росатомом" та відмовилися від громадянства РФ.
"Кричуще ігнорування Росією необхідності утримувати ліцензований і досвідчений персонал ставить під сумнів прихильність РФ та "Росатома" до безпечної експлуатації атомних електростанцій у всьому світі. Війна Росії та продовження її контролю над ЗАЕС створюють надзвичайний ризик ядерного інциденту", — наголосив Роберт Вуд.
Нагадуємо, що за даними української розвідки, ЗС РФ готуються до можливої провокації на території тимчасово окупованої ЗАЕС з метою звинувачення України в інциденті.
Раніше у США відреагували на заяви про події на Запорізькій АЕС і заявили, що росіянам потрібно забратися зі станції.