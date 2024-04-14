РФ готує нову провокацію під фальшивим прапором на Запорізькій АЕС, — Генштаб

За даними Генерального штабу України, безпеку Запорізької АЕС не можна гарантувати, поки окупанти перебувають на її території.

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Згідно з даними української розвідки, збройні сили Російської Федерації готуються до можливої провокації на території тимчасово окупованої Запорізької атомної електростанції з метою звинувачення України в інциденті. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ в Facebook.

"Росія — єдиний терорист у світі, який тримає в заручниках атомну станцію і використовує її для шантажу України і всього світу", — йдеться в повідомленні.

У Генштабі зазначають, що за останні кілька тижнів російська армія робила спроби звинуватити Україну і перекласти на неї відповідальність за використання безпілотних літальних апаратів в обстрілі об'єктів атомної електростанції.

У джерелі зазначили, що наша країна серйозно ставиться до гарантування безпеки ядерних об'єктів. Вони також підкреслили, що безпека енергетичної установки не може бути гарантована доти, доки російські окупаційні сили перебувають на території Запорізької атомної електростанції.

Нагадаємо, що російська провокація на ЗАЕС сталася 8 квітня. Представники Кремля заявили, що стацію атакували дрони, а в МАГАТЕ підтвердили, що нібито була якась загроза для станції. При цьому представник ГУР Міноборони заявив, що Росія і раніше проводила подібні імітаційні удари, головна мета яких — скомпрометувати Україну.

Ще одна імітація атаки БПЛА відбулася 14 березня, — раніше розповідав Фокус.

Нагадуємо, у США відреагували на заяви про події на Запорізькій АЕС: заявили, що росіянам потрібно забратися зі станції. Тим часом 4 квітня атомний об'єкт опинився на межі блекауту після чергової ракетної атаки ЗС РФ по Україні.