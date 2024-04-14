РФ готовит новую провокацию под фальшивым флагом на Запорожской АЭС, — Генштаб

По данным Генерального штаба Украины, безопасность Запорожской АЭС нельзя гарантировать, пока оккупанты находятся на ее территории.

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Согласно данным украинской разведки, вооруженные силы Российской Федерации готовятся к возможной провокации на территории временно оккупированной Запорожской атомной электростанции с целью обвинения Украины в инциденте. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ в Facebook.

"Россия — единственный террорист в мире, который держит в заложниках атомную станцию и использует ее для шантажа Украины и всего мира", — говорится в сообщении.

В Генштабе отмечают, что за последние несколько недель российская армия предпринимала попытки обвинить Украину и переложить на нее ответственность за использование беспилотных летательных аппаратов в обстрелах объектов атомной электростанции.

В источнике отметили, что наша страна серьезно относится к обеспечению безопасности ядерных объектов. Они также подчеркнули, что безопасность энергетической установки не может быть гарантирована до тех пор, пока российские оккупационные силы пребывают на территории Запорожской атомной электростанции.

Напомним, что российская провокация на ЗАЭС произошла 8 апреля. Представители Кремля заявили, что стацию атаковали дроны, а в МАГАТЭ подтвердили, что якобы была какая-то угроза для станции. При этом представитель ГУР Минобороны заявил, что Россия и раньше проводила подобные имитационные удары, главная цель которых — скомпрометировать Украину.

Еще одна имитация атаки БПЛА состоялась 14 марта, — ранее рассказывал Фокус.

Напоминаем, в США отреагировали на заявления о событиях на Запорожской АЭС: заявили, что россиянам нужно убраться со станции. Между тем 4 апреля атомный объект оказался на грани блэкаута после очередной ракетной атаки ВС РФ по Украине.