"Близько до ядерної аварії": у МАГАТЕ висловили побоювання з приводу ситуації на ЗАЕС

За словами гендиректора Рафаеля Гроссі, фортуна не повинна вирішувати, чи настане наступний день. Відповідно, зараз усі зусилля мають бути спрямовані на те, щоб знизити ризик інцидентів.

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Ситуація на Запорізькій атомній електростанції, яку захопили російські окупанти, наближається вкрай близько до ядерної аварії. Про це заявив генеральний директор компанії МАГАТЕ Рафаель Гроссі.

15 квітня відбулося засідання Ради безпеки ООН, де було розглянуто ситуацію навколо захопленої електростанції. Ініціаторами такого заходу стали США та Словенія за підтримки Франції і він став сьомим за рахунком від початку російської агресії.

Практично рік тому генеральний директор МАГАТЕ вже пропонував кілька принципів, які гарантували б безпеку на ЗАЕС. Йшлося про уникнення атак на станцію, зберігання на території важкого озброєння, відмову від провокацій. 30 травня 2023 року країни-члени Радбезу ООН погодилися з правилами, включно з Україною.

Уже 15 квітня, під час зустрічі, Рафаель Гроссі заявив про підтверджену атаку дронами на Запорізьку АЕС. Вона прийшлася по вершині купола захисної оболонки будівлі реактора 6 блоку. Попри те, що пошкодження є поверхневими, цей інцидент створює небезпечну тенденцію, вважають у МАГАТЕ.

"Ми наближаємося небезпечно близько до ядерної аварії. Ми не повинні дозволяти самовдоволенню і фортуні вирішувати, що станеться завтра. Сьогодні ми повинні зробити все, що в наших силах, щоб мінімізувати ризик аварії", — заявляв Рафаель Гроссі.

Нагадаємо, 16 квітня повідомлялося, що Радбез ООН поклав усю відповідальність за провокації на ЗАЕС на Росію. Постійний представник ЄС при ООН Ставрос Ламбрінідіс зазначив, що незаконне захоплення ЗАЕС Росією значно підвищує ризики для ядерної безпеки.