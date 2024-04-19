Запорожскую АЭС снова атаковал беспилотник, — МАГАТЭ

Представители оккупационной администрации ЗАЭС заявили, что дрон "нейтрализовали", но не допустили комиссию МАГАТЭ на место происшествия.

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Около 10-11 утра 18 апреля учебный центр Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) атаковал неизвестный беспилотный летательный аппарат. Это третий случай за последние две недели. Об этом сообщило Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ).

"МАГАТЭ было проинформировано об очередной попытке нападения беспилотника на учебный центр Запорожской атомной электростанции, которая произошла сегодня, но не привела к повреждениям или жертвам", — заявил генеральный директор агентства Рафаэль Мариано Гроси.

Представители ЗАЭС сообщили команде МАГАТЭ, которая находится на объекте, что сегодняшний беспилотник был "нейтрализован", но других подробностей не предоставили.

"Команда МАГАТЭ услышала взрыв в тот же час по местному времени, в 10:35 утра, когда ЗАЭС сообщила о попытке нападения беспилотника", — говорится в сообщении.

В агентстве уточнили, что это уже третий случай нападения на учебный центр за последнее время, после двух подобных инцидентов, произошедших на прошлой неделе.

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"Близко к ядерной аварии": в МАГАТЭ высказали опасения по поводу ситуации на ЗАЭС

"Команде было отказано в доступе в учебный центр, расположенный за периметром площадки ЗАЭС, для оценки инцидента, со ссылкой на потенциальные риски для безопасности", — отметили в МАГАТЭ.

Рафаэль Мариано Гроси также отметил, что кто бы ни стоял за этими инцидентами, они, похоже, игнорируют неоднократные призывы международного сообщества к максимальной военной сдержанности.

"До сих пор удары беспилотников не ставили под угрозу ядерную безопасность на объекте. Наше присутствие на Запорожской атомной электростанции необходимо как никогда. Как я уже информировал Совет Безопасности, мы опасно приближаемся к ядерной аварии. Атаки беспилотников в этом месяце стали первым явным нарушением пяти конкретных принципов защиты объекта, которые я установил на заседании Совета Безопасности почти год назад", — добавил Гросси.

В МАГАТЭ отметили, что несмотря на то, что все реакторы ЗАЭС сейчас находятся в состоянии холодной остановки, ядерная и физическая ядерная безопасность остается хрупкой.

Напомним, 7 апреля на территории захваченной российскими оккупационными войсками ЗАЭС произошел взрыв — сдетонировал дрон. Представители МАГАТЭ стали свидетелями инцидента. Россияне обвинили в атаке Украину.

8 апреля представители Кремля заявили, что стацию атаковали дроны, а в МАГАТЭ подтвердили, что якобы была какая-то угроза для станции. В то же время представитель ГУР Минобороны заявил, что Россия и раньше проводила подобные имитационные удары, главная цель которых — скомпрометировать Украину.

15 апреля эксперты американского Института изучения войны в своем отчете отметили, что Россия намерена создать очередную провокацию на Запорожской атомной электростанции с целью "спровоцировать переговоры с международными организациями и узаконить оккупацию" станции.