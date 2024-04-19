Запорізьку АЕС знову атакував безпілотник, — МАГАТЕ

Представники окупаційної адміністрації ЗАЕС заявили, що дрон "нейтралізували", але не допустили комісію МАГАТЕ на місце події.

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Близько 10-11 ранку 18 квітня навчальний центр Запорізької атомної електростанції (ЗАЕС) атакував невідомий безпілотний літальний апарат. Це третій випадок за останні два тижні. Про це повідомило Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ).

"МАГАТЕ було поінформоване про чергову спробу нападу безпілотника на навчальний центр Запорізької атомної електростанції, що сталася сьогодні, але не призвела до пошкоджень чи жертв", — заявив генеральний директор агентства Рафаель Маріано Гросі.

Представники ЗАЕС повідомили команді МАГАТЕ, яка перебуває на об'єкті, що сьогоднішній безпілотник був "нейтралізований", але інших подробиць не надали.

"Команда МАГАТЕ почула вибух о тій самій годині за місцевим часом, о 10:35 ранку, коли ЗАЕС повідомила про спробу нападу безпілотника", — йдеться у повідомленні.

В агентстві уточнили, що це вже третій випадок нападу на навчальний центр за останній час, після двох подібних інцидентів, що сталися минулого тижня.

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"Команді було відмовлено в доступі до навчального центру, розташованого за периметром майданчика ЗАЕС, для оцінки інциденту, з посиланням на потенційні ризики для безпеки", — зазначили в МАГАТЕ.

Рафаель Маріано Гросі також наголосив, що хто б не стояв за цими інцидентами, вони, схоже, ігнорують неодноразові заклики міжнародного співтовариства до максимальної військової стриманості.

"Досі удари безпілотників не ставили під загрозу ядерну безпеку на об'єкті. Наша присутність на Запорізькій атомній електростанції необхідна як ніколи. Як я вже інформував Раду Безпеки, ми небезпечно наближаємося до ядерної аварії. Атаки безпілотників цього місяця стали першим явним порушенням п'яти конкретних принципів захисту об'єкта, які я встановив на засіданні Ради Безпеки майже рік тому", — додав Гроссі.

У МАГАТЕ наголосили, що попри те, що всі реактори ЗАЕС зараз перебувають у стані холодної зупинки, ядерна та фізична ядерна безпека залишається крихкою.

Нагадаємо, 7 квітня на території захопленої російськими окупаційними військами ЗАЕС стався вибух — здетонував дрон. Представники МАГАТЕ стали свідками інциденту. Росіяни звинуватили в атаці Україну.

8 квітня представники Кремля заявили, що стацію атакували дрони, а в МАГАТЕ підтвердили, що начебто була якась загроза для станції. Водночас представник ГУР Міноборони заявив, що Росія і раніше проводила подібні імітаційні удари, головна мета яких — скомпрометувати Україну.

15 квітня експерти американського Інституту вивчення війни у своєму звіті зазначили, що Росія має намір створити чергову провокацію на Запорізькій атомній електростанції з метою "спровокувати переговори з міжнародними організаціями та узаконити окупацію" станції.