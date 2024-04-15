Росія готує провокацію на ЗАЕС: аналітики ISW назвали мету окупантів
Нещодавно Кремль звинуватив українську армію в атаці БПЛА на Запорізьку атомну електростанцію. На думку експертів, це може бути частиною спецоперації РФ.
Росія має намір створити чергову провокацію на Запорізькій атомній електростанції (ЗАЕС) з метою "спровокувати переговори з міжнародними організаціями та узаконити окупацію" станції. Про це у своєму новому звіті зазначають експерти американського Інституту вивчення війни (ISW).
Зокрема аналітики нагадали про попередження Генштабу ЗСУ від 14 квітня, згідно з яким, як стверджує розвідка, російські загарбники готують нову провокацію під фальшивим прапором на ЗАЕС.
Нещодавно джерела у Кремлі звинуватили Збройні сили в атаці безпілотниками по ЗАЕС. На думку ISW, така інформаційна операція може бути частиною зусиль Кремля для закладання "підґрунтя для фальшивого нападу на ЗАЕС".
"Росія на постійній основі піднімає привід радіаційного інциденту на ЗАЕС, аби спровокувати переговори з міжнародними організаціями, зокрема Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ), щоб змусити ці організації зустрітися з російськими окупаційними чиновниками та легалізувати окупацію Росією ЗАЕС та розширити окупацію Росією суверенної української землі", — йдеться у повідомленні ISW.
7 квітня на сторінці МАГАТЕ в Х повідомлялося про вибух на території захопленої російською армією Запорізької атомної електростанції. Зокрема представники Міжнародного агентства з атомної енергії стали свідками інциденту. Керівник Міжнародного агентства ООН з атомної енергії Рафаель Гроссі підтвердив, що на території Запорізької атомної електростанції вибухнув дрон. Водночас Гроссі не уточнив, яка зі сторін конфлікту його запустила.
9 квітня Фокус писав про повторну атаку дронів на територію Запорізької АЕС. Інцидент стався під час перебування на станції представника адміністрації президента РФ та гендиректора "Росатома" Сергія Кирієнка. Тоді в ГУР Міноборони пояснили що росіяни імітують удари БПЛА, аби перекласти відповідальність на Україну.