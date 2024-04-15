Росія готує провокацію на ЗАЕС: аналітики ISW назвали мету окупантів

Нещодавно Кремль звинуватив українську армію в атаці БПЛА на Запорізьку атомну електростанцію. На думку експертів, це може бути частиною спецоперації РФ.

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Росія має намір створити чергову провокацію на Запорізькій атомній електростанції (ЗАЕС) з метою "спровокувати переговори з міжнародними організаціями та узаконити окупацію" станції. Про це у своєму новому звіті зазначають експерти американського Інституту вивчення війни (ISW).

Зокрема аналітики нагадали про попередження Генштабу ЗСУ від 14 квітня, згідно з яким, як стверджує розвідка, російські загарбники готують нову провокацію під фальшивим прапором на ЗАЕС.

Нещодавно джерела у Кремлі звинуватили Збройні сили в атаці безпілотниками по ЗАЕС. На думку ISW, така інформаційна операція може бути частиною зусиль Кремля для закладання "підґрунтя для фальшивого нападу на ЗАЕС".

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Вибухи та стрілянина: РФ активізувала обстріли з території Запорізької АЕС, — МАГАТЕ

"Росія на постійній основі піднімає привід радіаційного інциденту на ЗАЕС, аби спровокувати переговори з міжнародними організаціями, зокрема Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ), щоб змусити ці організації зустрітися з російськими окупаційними чиновниками та легалізувати окупацію Росією ЗАЕС та розширити окупацію Росією суверенної української землі", — йдеться у повідомленні ISW.

7 квітня на сторінці МАГАТЕ в Х повідомлялося про вибух на території захопленої російською армією Запорізької атомної електростанції. Зокрема представники Міжнародного агентства з атомної енергії стали свідками інциденту. Керівник Міжнародного агентства ООН з атомної енергії Рафаель Гроссі підтвердив, що на території Запорізької атомної електростанції вибухнув дрон. Водночас Гроссі не уточнив, яка зі сторін конфлікту його запустила.

9 квітня Фокус писав про повторну атаку дронів на територію Запорізької АЕС. Інцидент стався під час перебування на станції представника адміністрації президента РФ та гендиректора "Росатома" Сергія Кирієнка. Тоді в ГУР Міноборони пояснили що росіяни імітують удари БПЛА, аби перекласти відповідальність на Україну.